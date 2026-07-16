Chung kết World Cup 2026: Messi và Yamal - Cuộc chuyển giao vương quyền lịch sử Trận chung kết World Cup 2026 tại MetLife là thời khắc lịch sử khi huyền thoại Lionel Messi đối đầu trực diện 'truyền nhân' Lamine Yamal trong cuộc chiến vương quyền.

Khi ánh đèn trên sân vận động MetLife rực sáng cho trận chung kết World Cup 2026, thế giới bóng đá không chỉ nín thở chờ đợi tân vương, mà còn để chứng kiến một chương sử cuối cùng. Với Lionel Messi ở tuổi 39, đây có thể là vũ điệu cuối cùng trong màu áo sọc trắng xanh. Nhưng định mệnh đã sắp đặt một kịch bản không thể kịch tính hơn: đối thủ lớn nhất ngăn cản anh bảo vệ ngai vàng chính là Lamine Yamal - cậu thiếu niên đang viết tiếp những điều không tưởng mà chính Messi từng thực hiện tại Camp Nou.

Messi và Yamal sẽ chạm trán trong trận chung kết World Cup. Ảnh: Gemini.

Mối nhân duyên định mệnh từ thau nước tại Camp Nou

Cuộc đối đầu này không đơn thuần là sự giao thoa giữa hai thế hệ, mà là kết quả của một hành trình mang tính biểu tượng đã bắt đầu từ 19 năm trước. Năm 2007, trong một chiến dịch từ thiện của UNICEF, chàng trai trẻ Messi 20 tuổi đã vô tình chụp ảnh cùng một đứa trẻ 6 tháng tuổi. Đứa trẻ được Messi tắm trong thau nước ngày ấy, giờ đây là niềm hy vọng số một của bóng đá Tây Ban Nha.

Nhiếp ảnh gia Joan Monfort, người bấm máy khoảnh khắc lịch sử đó, gọi đây là sự tình cờ tuyệt đẹp của số phận. Nhiều người hâm mộ ví von đó như một "buổi lễ rửa tội" bóng đá, nơi phép màu được truyền lại từ một thiên tài cho một thiên tài khác. Sự tương đồng giữa họ không chỉ dừng lại ở tấm ảnh cũ; nó hiện hữu trong từng bước chạy, từng pha xử lý bóng trên sân cỏ đỉnh cao.

Bản sao hoàn hảo và chiếc áo số 10 tại Barcelona

Tại Barcelona, nơi Messi đã dành 17 mùa giải để thâu tóm mọi danh hiệu cao quý nhất từ La Liga đến Champions League, Lamine Yamal đang lấp đầy khoảng trống mà người tiền bối để lại một cách kinh ngạc. Cả hai đều sở hữu DNA đặc trưng của La Masia: thuận chân trái, xuất phát từ hành lang cánh phải, có nhãn quan chiến thuật sắc sảo và khả năng rê dắt khiến trái bóng như dính chặt vào chân.

Yamal đã phá vỡ mọi giới hạn tuổi tác khi ra mắt đội một vào năm 15 tuổi. Ở mùa giải vừa qua, khi chính thức tiếp quản chiếc áo số 10 huyền thoại ở tuổi 18, anh đã bùng nổ với 16 bàn thắng và 11 pha kiến tạo, trực tiếp đưa đội bóng xứ Catalan trở lại ngôi vương La Liga. Thống kê này cho thấy Yamal không chỉ là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn, mà đã thực sự trở thành một ngôi sao có khả năng định đoạt trận đấu.

Tấm vé chung kết World Cup sẽ đưa Messi chạm trán "truyền nhân" của mình. Ảnh: Getty Images.

Khát vọng khẳng định bản sắc riêng

Dù luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ tuyệt đối dành cho Messi, Yamal vẫn mang trong mình khao khát thoát khỏi cái bóng của người đàn anh. Thần đồng Tây Ban Nha từng khẳng định mục tiêu của mình là đứng chung hàng ngũ với những vĩ nhân như Messi hay Cristiano Ronaldo bằng bản sắc riêng, thay vì chỉ là một bản sao. Tại World Cup 2026, dù phải vật lộn với chấn thương gân kheo từ cuối mùa giải CLB, Yamal vẫn là nhân tố then chốt đưa Tây Ban Nha vào trận đấu cuối cùng.

Bên kia chiến tuyến, Messi cũng không giấu giếm sự kỳ vọng vào người hậu bối. Thủ quân của Argentina từng công khai ca ngợi Yamal là cái tên xuất sắc nhất trong thế hệ cầu thủ mới. Trận chiến tại MetLife không chỉ quyết định chủ nhân của chiếc cúp vàng, mà còn là sân khấu để môn thể thao vua tôn vinh sự tiếp nối vĩ đại của những giá trị thiên tài.