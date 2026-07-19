Chung kết World Cup 2026: Tây Ban Nha và bài toán kiểm soát trước Argentina Khác với cách tuyển Anh tự đánh mất thế trận, Tây Ban Nha của Luis de la Fuente sẽ dùng triết lý kiểm soát bóng để vô hiệu hóa sức tấn công của nhà đương kim vô địch Argentina.

Sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước đội tuyển Anh tại bán kết, Argentina tiến vào trận chung kết World Cup 2026 với vị thế của nhà đương kim vô địch đầy bản lĩnh. Tuy nhiên, thử thách cuối cùng mang tên Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ là một bài toán hóc búa hơn nhiều so với những gì "Tam Sư" đã thể hiện. Sự khác biệt cốt lõi nằm ở khả năng kiểm soát trận đấu, điều mà Tây Ban Nha chắc chắn sẽ không bao giờ buông lơi.

Vết xe đổ của người Anh và sai lầm chiến thuật

Sai lầm chí mạng của đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel không chỉ là lùi sâu phòng ngự, mà là việc tự nguyện từ bỏ quyền kiểm soát bóng. Khi rút các nhân tố tấn công để ưu tiên sự an toàn, “Tam Sư” vô tình giải phóng áp lực cho hàng thủ Argentina, cho phép đoàn quân của Lionel Scaloni thoải mái dâng cao và dồn ép liên tục cho đến khi bàn thắng xuất hiện.

Tuyển Anh đã để trận đấu trôi khỏi tầm tay vì không thể giữ bóng, tạo điều kiện cho Argentina chơi theo đúng nhịp điệu ưa thích của đại diện Nam Mỹ. Đây là bài học đắt giá mà bất kỳ đối thủ nào của Albiceleste cũng phải lưu tâm nếu không muốn bị bóp nghẹt bởi áp lực dồn dập.

Triết lý phòng ngự bằng kiểm soát của La Roja

Ngược lại, Tây Ban Nha của Luis de la Fuente vận hành theo một hệ tư tưởng hoàn toàn khác: phòng ngự bằng cách cầm bóng. Đối với “La Roja”, mục tiêu không chỉ là ngăn chặn cơ hội của đối phương mà là tước đoạt hoàn toàn công cụ tấn công của họ. Khi đối thủ không có bóng, họ không thể ghi bàn – đó là nguyên tắc đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

Rodri sẽ giúp Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu. Ảnh: Getty Images

Sự hiện diện của Rodri và Fabian Ruiz ở tuyến giữa tạo nên một bộ khung kỹ thuật cực kỳ vững chắc. Sự điềm tĩnh và khả năng thoát pressing thượng hạng của bộ đôi này là vũ khí giúp Tây Ban Nha vô hiệu hóa lối chơi áp sát cường độ cao của Argentina. Rodri, với vai trò là "kiến trúc sư" trưởng, không chỉ điều tiết nhịp độ mà còn là chốt chặn từ xa giúp ổn định cấu trúc đội hình.

Cuộc đối đầu giữa trật tự và hỗn loạn

Khác với hàng tiền vệ Anh vốn dễ hoảng loạn khi bị vây ráp, các cầu thủ “La Roja” luôn biết cách luân chuyển bóng để kéo dãn đội hình đối phương và làm kiệt sức đối thủ cả về thể chất lẫn tinh thần. Thách thức tâm lý cũng là một yếu tố quan trọng. Nếu Tây Ban Nha dẫn bàn, tập thể này sẽ không chọn cách co cụm để chịu trận.

Hàng tiền vệ Tây Ban Nha khác hoàn toàn so với tuyển Anh. Ảnh: Getty Images

Thay vào đó, họ sẽ dùng những chuỗi chuyền bóng liên hoàn để duy trì thế chủ động, buộc Argentina phải rơi vào trạng thái kiên nhẫn chờ đợi trong vô vọng. Dẫu vậy, Argentina vẫn sở hữu tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc và những cá nhân có khả năng xoay chuyển cục diện trong tích tắc như Lionel Messi hay Julian Alvarez.

Trận chung kết World Cup 2026 vì thế sẽ là cuộc đối đầu giữa trật tự và hỗn loạn, giữa sự kiểm soát tuyệt đối của Tây Ban Nha và tinh thần phản kháng mãnh liệt từ Argentina. Tây Ban Nha chắc chắn sẽ không mắc sai lầm như người Anh; họ sẽ buộc đối thủ phải chơi theo luật chơi của mình trong trận chiến cuối cùng giành lấy ngai vàng thế giới.