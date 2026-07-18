Chung kết World Cup: Tây Ban Nha đón tin vui từ Yamal, HLV De La Fuente gọi Messi là độc nhất HLV Luis De La Fuente xác nhận Lamine Yamal đủ thể lực đá chính trận chung kết World Cup với Argentina, đồng thời khẳng định Messi là tấm gương độc nhất vô nhị.

Trước thềm trận đấu quan trọng nhất hành tinh, đội tuyển Tây Ban Nha đã nhận được cú hích lớn về mặt lực lượng. Trong buổi họp báo chính thức tại sân vận động diễn ra trận chung kết World Cup, HLV Luis De La Fuente và đội trưởng Rodri đã có những chia sẻ sâu sắc về sự chuẩn bị của "La Roja" trước đối thủ đầy duyên nợ Argentina.

Lamine Yamal sẵn sàng cho vũ điệu cuối cùng

Mối quan tâm lớn nhất của người hâm mộ xứ sở bò tót những ngày qua chính là tình trạng thể lực của thần đồng Lamine Yamal. Tuy nhiên, HLV De La Fuente đã nhanh chóng xua tan mọi lo ngại. Ông xác nhận cả Yamal và hậu vệ Pedro Porro đều đã hoàn thành trọn vẹn các giáo án tập luyện và đạt trạng thái lý tưởng để ra sân ngay từ đầu.

Đứng trước những sự so sánh không hồi kết giữa cậu học trò trẻ tuổi và huyền thoại Lionel Messi, chiến lược gia của Tây Ban Nha đã có cái nhìn đầy khách quan: "Yamal vẫn là Yamal, cậu ấy đang có một kỳ World Cup tuyệt vời với thái độ và cách hành xử đáng kinh ngạc ở độ tuổi này. Nhưng Messi là độc nhất vô nhị, một tấm gương mẫu mực cho bất kỳ cầu thủ nào".

Bản lĩnh vượt qua áp lực lịch trình

Khác với những phàn nàn thường thấy về mật độ thi đấu hay khoảng nghỉ giữa các vòng đấu, De La Fuente nhấn mạnh vào khả năng thích nghi của các cầu thủ. Ông coi những đặc thù của World Cup là một phần tất yếu của cuộc chơi mà toàn đội đã chấp nhận ngay từ ngày đầu hội quân.

"Việc góp mặt trong một trận chung kết đã là một thành tựu tuyệt vời. Nếu được, tôi sẵn sàng đưa đội tuyển vào chung kết mỗi năm, bất kể kết quả ra sao. Điều quan trọng nhất là tận hưởng khoảnh khắc lịch sử này trước một đối thủ có hành trình vô cùng ấn tượng như Argentina", vị thuyền trưởng 63 tuổi chia sẻ thêm.

Chiến thuật và sự kiên định trước lối chơi quyết liệt

Về phía các cầu thủ, đội trưởng Rodri – linh hồn trong lối chơi của Tây Ban Nha – đã có những phân tích chuyên sâu về đối thủ. Dù dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Messi khi gọi anh là "cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại", Rodri khẳng định sức mạnh của Argentina nằm ở tính tập thể và sự bền bỉ.

Trước câu hỏi về khả năng đối mặt với những hành động khiêu khích hoặc lối chơi tiểu xảo từ phía đại diện Nam Mỹ, tiền vệ thuộc biên chế Manchester City tỏ ra rất bình thản: "Đó là một phần của bóng đá. Chúng tôi biết Argentina luôn thi đấu với tinh thần cạnh tranh rất cao, nhưng Tây Ban Nha sẽ không bị cuốn vào những tình huống đó. Chúng tôi sẽ phớt lờ và tập trung hoàn toàn vào chuyên môn".

Chìa khóa nằm ở sự toàn diện

Phân tích về điểm tựa chiến thuật, Rodri tin rằng sự cân bằng là vũ khí mạnh nhất của Tây Ban Nha lúc này. Không chỉ kiểm soát tốt khu trung tuyến, "La Roja" còn thể hiện sự chắc chắn trong cả hai vòng cấm – một yêu cầu tiên quyết trong các trận cầu đỉnh cao.

"Chúng tôi là một đội bóng rất toàn diện. Argentina mạnh mẽ và bền bỉ, nhưng chúng tôi cũng có những điểm mạnh riêng để khắc chế họ. Mục tiêu duy nhất là chức vô địch. Đây là bài kiểm tra hoàn hảo để chứng minh liệu chúng tôi có đủ khát khao để nâng cao chiếc cúp vàng hay không", Rodri khẳng định đanh thép.

Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá đỉnh cao, mà còn là màn so tài của những cá nhân xuất chúng nhất thế giới hiện tại. Với sự trở lại của Yamal và sự tự tin của Rodri, Tây Ban Nha đã sẵn sàng cho nỗ lực chinh phục đỉnh cao thế giới thêm một lần nữa.