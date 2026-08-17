Nhịp cầu nhân ái Chung một tấm lòng, hỗ trợ học sinh nghèo đến trường Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con đường học tập và vươn lên trong cuộc sống không phải lúc nào cũng rộng mở. Để đồng hành với các em, những người thầy, cô giáo, bạn bè và cả cộng đồng đang cùng chung tay góp sức.

Trao học bổng cho học sinh tại Trường THPT Bắc Bình

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, tại các trường dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nhiều học sinh còn gặp khó khăn về điều kiện kinh tế. Vì vậy, việc quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để các em duy trì việc học, yên tâm đến trường càng trở nên cần thiết.

Bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch thành lập Quỹ Hỗ trợ học sinh nghèo, vận động đóng góp từ cán bộ, giáo viên, phụ huynh, doanh nghiệp và cộng đồng. Mục đích hỗ trợ kịp thời các học sinh khó khăn về học phí, sách vở, đồng phục, dụng cụ học tập để các em có thêm động lực tới lớp”. Bà cho biết thêm, đây là hoạt động dân vận khéo được Sở Giáo dục - Đào tạo triển khai với thời gian lâu dài.

Một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào Hỗ trợ học sinh khó khăn là Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine. Từ nhiều năm nay, từ nguồn đóng góp của đội ngũ giáo viên, cán bộ nhà trường, từ những con heo được học sinh các lớp “nuôi”, từ sự đóng góp của Hội Cha mẹ học sinh, các cựu học sinh, trường đã trao học bổng hằng tháng cho học sinh khó khăn, tặng sách giáo khoa đầu năm, trao xe đạp…

Dơ Wang Prong Giô En - cậu học trò có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng vẫn ngày ngày vượt quãng đường 10 km tới trường rất xúc động khi nhận được 300.000 đồng/tháng từ Quỹ Hỗ trợ của nhà trường. Em cho biết, sự tiếp sức của trường đã giúp em càng thêm quyết tâm học tập, chuẩn bị cho kỳ thi vào ngành công an như em mơ ước. Phong trào “Hỗ trợ học sinh tới trường” của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine đã được Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen năm 2025.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine nuôi heo đất giúp bạn

Không chỉ có Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine, ở hàng trăm trường học trên địa bàn Lâm Đồng, từ biên giới tới hải đảo, nơi nào phong trào hỗ trợ học sinh khó khăn cũng được coi là nhiệm vụ quan trọng. “Quỹ Hỗ trợ học sinh nghèo của các trường học toàn tỉnh nhằm mục tiêu đồng hành, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, giảm tỷ lệ bỏ học; khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, xã hội và ngành giáo dục. Chúng tôi xác định vừa là nhiệm vụ, vừa là tấm lòng với học trò”, bà Bích Liên chia sẻ.

Được biết, Quỹ Hỗ trợ học sinh nghèo hình thành từ nguồn đóng góp của cán bộ, giáo viên, phụ huynh, doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, có một phần nhỏ tới từ phong trào “Nuôi heo đất” trong nhà trường, nơi các bạn học sinh tự nguyện giúp nhau. Nguồn học bổng sẽ hỗ trợ kịp thời các học sinh khó khăn về học phí, sách vở, đồng phục, dụng cụ học tập. “Chúng tôi hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số và học sinh học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên”, bà Liên thông tin.