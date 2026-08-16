Đời sống Chung sức giữ bình yên vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng Bình yên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Lâm Đồng được vun đắp từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và vai trò kết nối của già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo ngay từ cơ sở.

Một góc xã Đồng Kho - nơi có đông đồng bào DTTS cùng sinh sống

Phát huy sức mạnh từ cộng đồng

Hàng loạt những con đường được thảm nhựa hay bê tông nối dài đến các thôn, bon, buôn làng; những mái trường, trạm y tế ngày càng khang trang cùng đời sống văn hóa cộng đồng phong phú đang cho thấy những đổi thay tích cực ở vùng đồng bào DTTS Lâm Đồng. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, một giá trị quan trọng khác cũng được người dân chung tay gìn giữ, đó là sự bình yên trong mỗi khu dân cư.

Sự bình yên ấy không tự nhiên có được mà được tạo dựng từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của lực lượng chức năng và tinh thần trách nhiệm của người dân. Trong đó, vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là những người gần dân, hiểu dân và có tiếng nói được cộng đồng tin tưởng.

Tại xã Tánh Linh, ông Huỳnh Văn Ru (SN 1971), ở thôn Đồng Me, là một trong những người được bà con tin tưởng. Là người có uy tín trong cộng đồng đồng bào Rắc Lây, ông Ru thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhắc nhở con cháu giữ gìn đoàn kết, không để những mâu thuẫn nhỏ phát sinh thành vấn đề phức tạp.

“ Bà con mình sống với nhau phải biết nhường nhịn, đoàn kết. Có chuyện gì thì cùng nhau nói cho rõ, cùng nhau giải quyết, không để mâu thuẫn kéo dài. Mỗi người chấp hành tốt pháp luật thì thôn, làng mới giữ được bình yên. Già làng Huỳnh Văn Ru, thôn Đồng Me, xã Tánh Linh

Theo ông Ru, muốn vận động bà con hiệu quả thì trước hết bản thân người tuyên truyền phải gương mẫu và gần gũi với người dân. Những vấn đề liên quan đến đời sống, an ninh trật tự nếu được trao đổi, giải thích kịp thời, bằng cách nói dễ hiểu thì bà con sẽ đồng thuận và cùng thực hiện.

Từ những việc làm gần gũi như vậy, người có uy tín đang trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, họ còn tham gia hòa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng, vận động người dân không nghe theo thông tin sai lệch, tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp và xây dựng đời sống văn hóa.

Đường vào thôn Trà Cụ - nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống ở xã Tánh Linh

Lãnh đạo UBND xã Tánh Linh cho biết, toàn xã có hơn 46.000 người. Trong đó, có 13 dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Chăm, Rắc Lây, Châu Ro, Cơ Ho, Nùng, Tày, Mường,... với 1.649 hộ/2.766 khẩu, chiếm 12,17% dân số của xã. Bà con trên địa bàn xã chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động, sản xuất, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Tánh Linh khẳng định, những người có uy tín như ông Ru có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần giải quyết nhiều vấn đề ngay từ cơ sở.

“ Cùng với sự vào cuộc của các ngành và đoàn thể, chính quyền địa phương luôn xác định phát huy vai trò của người có uy tín là một trong những giải pháp quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Tánh Linh

Giữ bình yên từ cơ sở

Thực tế, giữ gìn an ninh, trật tự không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an hay chính quyền địa phương mà cần sự chung sức của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Bởi một địa bàn bình yên không chỉ được thể hiện qua việc hạn chế các vụ việc phát sinh mà còn ở sự đồng thuận, niềm tin và tinh thần gắn kết trong cộng đồng.

Xã Tánh Linh - nơi có 13 DTTS cùng sinh sống

Lâm Đồng có diện tích 24.233 km², là tỉnh lớn nhất cả nước với dân số trên 3,8 triệu người, trong đó có hơn 683.000 người DTTS, chiếm khoảng 17,6% dân số toàn tỉnh. Tỉnh cũng là địa bàn có sự đa dạng về dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo. Vì thế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng sự đồng thuận trong Nhân dân càng có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những năm qua, cùng với triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, Lâm Đồng quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, trường học, cơ sở y tế; thực hiện các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Khi đời sống vật chất, tinh thần từng bước được nâng lên, người dân có thêm điều kiện yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ở nhiều khu dân cư, việc tuyên truyền pháp luật cũng ngày càng được thực hiện theo hướng gần gũi, phù hợp với đặc điểm của từng cộng đồng. Những quy định tưởng như khô khan được chuyển tải thông qua các buổi sinh hoạt thôn, bon, buôn làng, những cuộc gặp gỡ với người dân, nhờ vậy việc vận động bà con chấp hành pháp luật trở nên tự nhiên và bà con cũng dễ tiếp nhận hơn.

Đời sống văn hóa - xã hội ở vùng đồng bào DTTS ổn định, phong tục truyền thống tốt đẹp tiếp tục được giữ gìn và phát huy

Bên cạnh kết quả đạt được, vùng đồng bào DTTS vẫn còn những khó khăn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, cùng với chăm lo đời sống, việc bảo đảm an ninh trật tự vẫn là yêu cầu cần được quan tâm nhằm giải quyết từ sớm, từ cơ sở những vấn đề phát sinh. Giữ bình yên vùng đồng bào DTTS vì thế không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là công việc lâu dài trong quá trình xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.