Pháp luật - Đời sống Chung tay đẩy lùi ma túy Sáng 27/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tham dự Lễ mít tinh và phát động phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Lực lượng Biên phòng bắt giữ đối tượng liên quan đến ma túy

Từ điểm cầu trung tâm tại Hà Nội, lần đầu tiên chương trình được kết nối trực tuyến đến 33 tỉnh, thành phố và hơn 3.300 xã, phường, đặc khu trên cả nước. Sự kiện không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống ma túy mà còn là lời kêu gọi toàn xã hội cùng hành động vì một cộng đồng an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

Ma túy từ lâu đã được xem là “cái chết trắng”, là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Không chỉ hủy hoại sức khỏe, nhân cách của người sử dụng, ma túy còn làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, gây mất an ninh trật tự, làm phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm như: trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, cố ý gây thương tích, thậm chí là giết người. Mỗi người nghiện ma túy không chỉ là nỗi đau của gia đình mà còn là gánh nặng đối với xã hội.

Điều đáng lo ngại hiện nay là các loại ma túy tổng hợp, ketamine và các chất hướng thần mới đang len lỏi vào đời sống của một bộ phận thanh thiếu niên. Với những vỏ bọc tinh vi như thuốc lá điện tử, nước uống hay thực phẩm chức năng, ma túy đang từng bước tiếp cận giới trẻ, khiến nhiều người vô tình trở thành nạn nhân. Đây là nguy cơ trực tiếp đe dọa chất lượng nguồn nhân lực, tương lai của đất nước và sự phát triển của giống nòi.

Một bị can liên quan đến tội phạm ma túy được đưa ra xét xử

Tại Lâm Đồng, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn và nhiều diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh hiện có gần 2.000 người nghiện ma túy và hơn 4.000 người sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, số người trẻ tuổi liên quan đến ma túy tổng hợp đang có xu hướng gia tăng. Nếu trước đây các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy chủ yếu mang tính chất nhỏ lẻ, thì gần đây đã xuất hiện những đường dây có sự liên kết liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác đấu tranh với ma túy.

Những con số về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong năm 2025 cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng khi phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ việc với hơn một ngàn đối tượng phạm tội về ma túy. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy đây là cuộc chiến còn nhiều gian nan, bởi nguồn cung ma túy vẫn tồn tại, nhu cầu sử dụng vẫn còn và các loại ma túy mới liên tục xuất hiện.

Chính vì vậy, cuộc chiến chống ma túy không thể chỉ trông chờ vào lực lượng công an hay các cơ quan chức năng. Đây phải là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Mỗi địa phương cần chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa; mỗi gia đình phải là “pháo đài” đầu tiên bảo vệ con em mình trước sự cám dỗ của ma túy; mỗi nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên; các tổ chức đoàn thể phải đẩy mạnh tuyên truyền, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh thiếu niên.

Tang vật ma túy đá trong một vụ án

Mục tiêu xây dựng các xã, phường, đặc khu không ma túy và hướng tới một Lâm Đồng không ma túy vào năm 2030 là mục tiêu đầy thách thức, nhưng hoàn toàn có thể đạt được nếu có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân. Quan trọng hơn cả là phải xây dựng được ý thức tự bảo vệ mình trước ma túy trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cùng với lễ phát động quy mô lớn, Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 cũng là dịp để mỗi cá nhân nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm của mình trong cuộc chiến này. Bởi đẩy lùi ma túy không chỉ là bảo vệ an ninh trật tự, mà còn là bảo vệ hạnh phúc gia đình, bảo vệ tương lai của thế hệ trẻ và tương lai phát triển bền vững của quê hương, đất nước.