Pháp luật - Đời sống Chung tay xây dựng Mũi Né thành điểm đến bình yên Với lợi thế là địa bàn du lịch trọng điểm, phường Mũi Né (Lâm Đồng) xác định giữ vững an ninh, trật tự là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ bền vững.

Mũi Né thân thiện, nghĩa tình

Ngày 8/8/2026, trong quá trình tham quan, ăn uống tại phường Mũi Né, một nam du khách quốc tịch Trung Quốc phát hiện chiếc điện thoại cá nhân bị thất lạc. Đây là tài sản lưu giữ nhiều hình ảnh, thông tin quan trọng trong chuyến đi nên du khách đã đến Công an phường Mũi Né trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Công an phường Mũi Né trao trả chiếc điện thoại cho du khách người Trung Quốc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an phường nhanh chóng xác minh, tổ chức tìm kiếm. Với tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ du khách, lực lượng công an đã tìm được chiếc điện thoại và hoàn tất các thủ tục trao trả tài sản.

Nhận lại tài sản, nam du khách bày tỏ sự vui mừng, xúc động và cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự thân thiện của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mũi Né. Một chiếc điện thoại được tìm lại có thể là việc nhỏ, nhưng cách ứng xử trách nhiệm, tận tâm trong quá trình hỗ trợ du khách lại mang ý nghĩa lớn đối với hình ảnh một điểm đến bình yên.

Trước đó, chiều 3/8, Công an phường Mũi Né tiếp nhận trình báo của chị Lâm Mỹ Dung, trú tại TP Hồ Chí Minh, về việc mẹ ruột là bà Phạm Thị Bốn (SN 1957), bị mất liên lạc trong thời gian gia đình lưu trú tại một khách sạn trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Do tuổi cao, có biểu hiện bị lẫn, bà Bốn đã tự rời khỏi khách sạn và không xác định được hướng di chuyển.

Lực lượng công an tiếp nhận và đưa bà Phạm Thị Bốn ra xe ô tô về trụ sở

Công an phường nhanh chóng tổ chức xác minh, triển khai các biện pháp tìm kiếm; đồng thời đăng tải thông tin tìm người trên các nhóm cộng đồng dân cư, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Thông tin về bà Bốn nhanh chóng được người dân quan tâm, chia sẻ. Đến sáng 5/8, một người dân phát hiện bà đang đi một mình, có biểu hiện mệt mỏi tại khu vực rừng gần Nghĩa trang Thiện Nghiệp và lập tức báo lực lượng công an.

Công an phường có mặt tại hiện trường, đưa bà Bốn ra khỏi khu vực rừng, đến cơ sở y tế kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Sau khi sức khỏe ổn định, bà được bàn giao về với gia đình.

Công an phường Mũi Né kiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch

Từ góc độ doanh nghiệp du lịch, ông Trần Anh Thi, Tổng Giám đốc một resort ở Mũi Né cho rằng, bên cạnh các sản phẩm dịch vụ như ăn uống, lưu trú, du khách luôn đặt yếu tố an ninh, an toàn lên hàng đầu. Khi đến nghỉ dưỡng, du khách mong muốn không phải bận tâm hay lo lắng về những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

Theo ông Thi, để tạo nên môi trường du lịch an toàn tại Mũi Né như hiện nay, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an và người dân trên địa bàn.

Những câu chuyện trên cho thấy, bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn du lịch không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn cần sự chung tay của cộng đồng. Mỗi hành động trách nhiệm, mỗi sự hỗ trợ kịp thời đều góp phần tạo dựng hình ảnh Mũi Né an toàn, văn minh, thân thiện trong mắt du khách.

Xây dựng thế trận an ninh từ cơ sở

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Mũi Né, phường Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp, phường Mũi Né có diện tích hơn 118 km², dân số hơn 50.000 người.

Địa bàn có cơ cấu kinh tế đa dạng, trong đó du lịch, thương mại và dịch vụ giữ vai trò quan trọng, tập trung nhiều khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú và lực lượng lao động đến từ nhiều địa phương.

Người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ cho Công an phường Mũi Né

Trước yêu cầu đó, cấp ủy, chính quyền và Công an phường xác định xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phải bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân.

Công tác tuyên truyền được triển khai phù hợp từng nhóm đối tượng, từ học sinh, thanh thiếu niên, ngư dân đến các chủ cơ sở kinh doanh, dịch vụ, lưu trú.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào phòng, chống tội phạm, ma túy, tín dụng đen, an ninh mạng, phòng cháy, chữa cháy và khai thác hải sản đúng quy định. Nhiều tin, bài, video tiếp tục được lan tỏa trên các nền tảng số, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Từ tuyên truyền, phong trào từng bước chuyển hóa thành những hành động cụ thể. Người dân chủ động cung cấp thông tin phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Nhiều trường hợp tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ và ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng thường xuyên phối hợp với Công an phường tuần tra, nắm tình hình, hòa giải mâu thuẫn, quản lý đối tượng, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Lực lượng công an tuyên truyền pháp luật cho học sinh trên địa bàn phường Mũi Né

Ông Phạm Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mũi Né cho biết, địa phương đang tiếp tục phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xác định mỗi gia đình, mỗi người dân là một “cơ sở” tại địa bàn tổ dân phố. Nhờ đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được sâu sát, chủ động hơn.

Phường Mũi Né phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Phiên tòa giả định tuyên truyền chống khai thác IUU để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân

Phong trào được gắn với đặc điểm địa bàn ven biển thông qua mô hình “Tổ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)” tại các khu phố.

Cùng với đó là mô hình Dân vận khéo “Cải cách hành chính, bảo đảm an ninh, trật tự của Công an phường Mũi Né”, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân.

Thời gian vừa qua, người dân trên địa bàn phường Mũi Né đã cung cấp hàng trăm nguồn tin, trong đó có 30 nguồn tin có giá trị, góp phần giải quyết nhiều vụ việc về an ninh, trật tự. Qua nguồn tin người dân cung cấp, lực lượng công an đã đưa 25 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, giải tán hàng chục nhóm thanh niên tụ tập vào đêm khuya.

Các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú và hộ kinh doanh du lịch cũng là lực lượng quan trọng trong phong trào. Việc thực hiện nghiêm quy định về khai báo lưu trú, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh, trật tự và chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm, giữ gìn môi trường du lịch an toàn.

Lực lượng Công an phường Mũi Né gặp gỡ, nắm bắt tình hình an ninh, trật tự tại các cơ sở kinh doanh du lịch

Theo Thượng tá Ngô Xuân Thủy, Trưởng Công an phường Mũi Né, lực lượng công an xác định lấy cuộc sống bình yên của người dân và sự phát triển du lịch làm mục tiêu. Công an phường đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó có xây dựng “tuyến đường an ninh” và thành lập các nhóm Zalo dành cho doanh nghiệp để kịp thời phản ánh, trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự và các loại tội phạm.

Từ những việc làm thiết thực, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Mũi Né ngày càng lan tỏa, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần xây dựng Mũi Né thành điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, phát triển bền vững.