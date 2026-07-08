Kinh tế Chương trình 1719 đòn bẩy phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng Sau 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) giai đoạn I (2021 - 2025), tỉnh Lâm Đồng đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong giảm nghèo, đầu tư hạ tầng, giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang trao tặng quà cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lạc Dương

Hiệu quả từ những công trình, chính sách sát thực tiễn

Sau 5 năm triển khai Chương trình 1719, nhiều địa phương đã tạo được chuyển biến rõ nét. Trong đó, xã Đạ Tẻh 3 là một trong những điểm sáng về phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 3 cho biết, nhờ nguồn lực đầu tư của tỉnh từ Chương trình 1719, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, đồng thuận của Nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã hiện giảm còn 2,1%; trong đó hộ nghèo chỉ còn 0,49%, hộ cận nghèo còn 1,61%. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,77%, hộ cận nghèo còn 2,12%.

Sau 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều địa phương đã tạo được chuyển biến rõ nét

Riêng năm 2025, xã Đạ Tẻh 3 được phân bổ hơn 1,56 tỷ đồng từ Chương trình 1719 để triển khai các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở nguồn vốn được giao, địa phương nhanh chóng hoàn thiện các nghị quyết, kế hoạch phân bổ vốn, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả.

Tái hiện Lễ Mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Mạ tại vùng Đồng Nai Thượng xã Cát Tiên 3

Không dừng lại ở kết quả giai đoạn I, Đạ Tẻh 3 đã xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2026 - 2030 với tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 33 tỷ đồng.

Trong đó, hơn 16,6 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển sẽ được ưu tiên xây mới 12 căn nhà, sửa chữa 3 căn nhà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư 4 công trình cấp nước sinh hoạt với tổng kinh phí khoảng 5 tỷ đồng, triển khai dự án quy hoạch, sắp xếp dân cư tại thôn Đạ Nhar trị giá khoảng 11 tỷ đồng.

Song song với đó, gần 16,5 tỷ đồng vốn sự nghiệp sẽ được sử dụng để hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết thiếu đất ở, đất sản xuất, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tổ chức các lớp dạy tiếng dân tộc Mạ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Đây được xem là hướng đầu tư bền vững, không chỉ tập trung vào hạ tầng mà còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Cát Tiên 3 được tăng cường thực hiện

Thực tế tại Đạ Tẻh 3 cho thấy, khi nguồn lực được phân bổ kịp thời, tổ chức thực hiện đồng bộ và sát với nhu cầu của người dân, Chương trình 1719 đã tạo động lực mạnh mẽ để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, sau 5 năm triển khai Chương trình 1719, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh đã hoàn thành và vượt kế hoạch, tạo chuyển biến rõ nét về đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào.

Đại diện lãnh đạo Bộ và Sở Dân tộc và Tôn giáo trao tặng quà cho các hộ gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lạc Dương

Nếu cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh là 9,33% thì đến cuối năm 2025 giảm xuống còn 3,33%, tương ứng giảm gần 50.000 hộ nghèo. Riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,96% xuống còn 9,18%, bình quân mỗi năm giảm 3,56%, vượt mục tiêu Trung ương giao.

Cùng với giảm nghèo, hệ thống kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Đến nay, 100% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 97,8% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp; 93% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước hợp vệ sinh, đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Tại vùng Đồng Nai Thượng, xã Cát Tiên 3, nghề truyền thống dệt thổ cẩm vẫn đang được đồng bào Mạ lưu giữ và phát huy

Những công trình giao thông, điện, nước sạch đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với khu vực trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lĩnh vực giáo dục cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt gần 100%; học sinh tiểu học đạt 97,3%; THCS đạt 96,97%; THPT đạt trên 70%, đều vượt kế hoạch. Đặc biệt, tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết đạt trên 90%, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hệ thống thiết chế văn hóa tại vùng đồng bào dân tộc Mạ tại xã Cát Tiên 3 được đầu tư quan tâm đúng mức

Bên cạnh những kết quả đạt được, Lâm Đồng tiếp tục tập trung thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2026 như nâng tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế, cải thiện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phát triển các câu lạc bộ văn hóa truyền thống; đồng thời tiếp tục giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất tại một số địa phương.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, những kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Việc phân cấp, phân quyền ngày càng rõ nét đã phát huy tính chủ động của chính quyền cơ sở; khuyến khích sự tham gia tích cực của người dân trong quá trình triển khai các dự án và chính sách.

Nhìn tổng thể, Chương trình 1719 đã tạo bước chuyển quan trọng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Từ những tuyến đường được mở rộng, công trình nước sạch được đầu tư, trường học khang trang hơn đến tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh và nhiều mô hình sinh kế phát huy hiệu quả, tất cả đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại thôn Thanh Bình, xã Đam Rông 1 - nơi sinh sống của đông đảo đồng bào dân tộc Tày, Nùng, nghề làm bánh tráng đã trở thành nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ dân nơi đây

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, trên nền tảng những kết quả đã đạt được, Lâm Đồng tiếp tục đặt mục tiêu huy động hiệu quả các nguồn lực, đầu tư đồng bộ hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc và phát triển sinh kế bền vững.

Đây sẽ là động lực quan trọng để từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các khu vực khác, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, bao trùm và bền vững trên địa bàn toàn tỉnh.