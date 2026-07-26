Tối 25/7, tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang, Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Giữ trọn lời thề”.

Tiết mục múa hát tại chương trình chính luận nghệ thuật "Giữ trọn lời thề".

Đây là chương trình kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và tôn vinh những chiến công của lực lượng Công an nhân dân gắn với An ninh khu 9.

Tham dự chương trình có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng; lãnh đạo tỉnh An Giang và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang cùng đông đảo nhân dân.

Chương trình được xây dựng công phu đan xen hài hòa giữa âm nhạc, hoạt cảnh múa, phóng sự thực tế và giao lưu nhân chứng lịch sử; những câu chuyện xúc động ít ai biết tới được đan cài bằng ngôn ngữ chính luận và nghệ thuật giàu cảm xúc.

Nội dung chương trình tái hiện không gian chiến khu anh hùng, "Làng rừng - Căn cứ lòng dân" và những chiến công, hy sinh thầm lặng nhưng oanh liệt của lực lượng An ninh khu 9; khắc họa nhịp sống mới, sự vươn mình bứt phá của Đồng bằng sông Cửu Long với hai cực tăng trưởng chiến lược An Giang và Cà Mau; tôn vinh lực lượng an ninh cơ sở luôn bám dân, giữ vững an ninh trật tự để xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 36 phần quà tri ân thân nhân, đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân liệt sĩ được thu nhận mẫu ADN xác định danh tính hài cốt.

Chương trình có nhiều tiết mục được xây dựng công phu giàu cảm xúc.

Trước đó, chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Công an Trung ương do Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Ban An ninh khu 9; Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng tỉnh An Giang; Đình thần Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Ban An ninh khu 9, Thượng tướng Lê Văn Tuyến ghi sổ lưu niệm “mãi mãi khắc ghi và biết ơn công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.