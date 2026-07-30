Chính trị

Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Trần Cẩm Tú ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển (Chương trình số 32-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).