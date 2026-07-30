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    Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển

    TTXVN 30/07/2026 06:04

    Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Trần Cẩm Tú ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển (Chương trình số 32-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

    Chú thích ảnh
    Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

    Chương trình số 32-Ctr/TW trong file đính kèm.

    Theo baotintuc.vn
    https://baotintuc.vn/thoi-su/chuong-trinh-hanh-dong-cua-bo-chinh-tri-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-3-khoa-xiv-ve-xay-dung-xa-hoi-ky-cuong-an-toan-van-minh-hai-hoa-phat-trien-20260729224604991.htm
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        Chính trị
        Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển
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