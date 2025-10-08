Tin mới

    Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim"

    a80.hanoi.gov.vn 10/08/2025 15:00

    Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" được Báo Nhân Dân phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào tối 10/8 tại Sân vận động Mỹ Đình.

    524738495-122171162468530350-5994181326874969199-n-17538614117101619871595.jpg
    Ảnh: Báo Nhân Dân

    Quy mô: Chương trình nghệ thuật cấp thành phố, phối hợp với báo Nhân Dân tổ chức, có sự tham gia của các nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp.

    Địa điểm: Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình

    Thời gian diễn ra: 20h tối chủ nhật, ngày 10/08/2025.

    Đêm nhạc miễn phí vé vào cửa. Khán giả đăng ký nhận vé trực tuyến thông qua đường link của ban tổ chức. Cổng đăng ký được mở vào 11h ngày 30/7. Khán giả đủ điều kiện nhận vé sẽ được gửi mail xác nhận kèm mã QR để đổi vé cứng.

    Khán giả cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, Hộ chiếu để đăng ký nhận vé trực tuyến.

    Mỗi Căn cước công dân được đăng ký 1 vé. Các loại vé sẽ được tự động phát ngẫu nhiên. Số lượng vé có hạn, Ban tổ chức sẽ đóng cổng khi hết vé.

    Theo https://a80.hanoi.gov.vn/
    https://a80.hanoi.gov.vn/chuong-trinh-nghe-thuat-chinh-luan-to-quoc-trong-tim-100250730144648572.htm
    https://a80.hanoi.gov.vn/chuong-trinh-nghe-thuat-chinh-luan-to-quoc-trong-tim-100250730144648572.htm

