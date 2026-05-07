Văn hóa - Giải trí Chương trình nghệ thuật "Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh" Tối 5/7, tại Rạp 3/4 (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình nghệ thuật "Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh", phục vụ người dân và du khách, hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch hè năm 2026.

Các em thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng thể hiện liên khúc "Quê hương ba miền"

Tham dự chương trình có lãnh đạo HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo bà con Nhân dân và du khách.

Chương trình nghệ thuật được tổ chức đúng dịp tròn một năm tỉnh Lâm Đồng mới đi vào hoạt động sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đây cũng là hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Lâm Đồng đến với du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự chương trình nghệ thuật

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự chương trình

Chương trình nghệ thuật gồm hai phần: "Lâm Đồng ngày mới" và "Lâm Đồng nghĩa tình". Phần đầu là vở nhạc kịch tổng hợp kết hợp âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu, tái hiện bức tranh văn hóa đa sắc màu của các dân tộc M'nông, K'ho, Mạ, Churu, Chăm... cùng hành trình phát triển của vùng đất Lâm Đồng sau hợp nhất.

Đông đảo người dân, du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật

Chương trình đã thu hút đông đảo Nhân dân địa phương và du khách tham dự

Phần hai mang đến những tiết mục do chính các nghệ sĩ quê hương Lâm Đồng biểu diễn. Dù đang sinh sống và làm việc ở nhiều nơi trên cả nước, các nghệ sĩ trở về tham gia chương trình với mong muốn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, giới thiệu hình ảnh Lâm Đồng mới giàu bản sắc và giàu sức sống.

Các tiết mục đặc sắc kết hợp âm nhạc, múa, và trình diễn nghệ thuật

Nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ phục vụ người dân và du khách tại Rạp 3/4

Theo Ban Tổ chức, thông qua ngôn ngữ âm nhạc, múa và nghệ thuật trình diễn, chương trình khắc họa một Lâm Đồng hội tụ bản sắc văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc; cũng như gửi gắm thông điệp về điểm đến xanh, thân thiện, an toàn và hấp dẫn trong mùa du lịch hè năm 2026.

Các tiết mục văn nghệ ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước và các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển

Các nghệ sĩ, vũ công biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật

Khép lại đêm diễn, người dân và du khách thưởng thức màn pháo hoa nghệ thuật trên nền các ca khúc "Việt Nam ơi", "Nối vòng tay lớn" và "We are Lâm Đồng", tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch của địa phương trong dịp hè.