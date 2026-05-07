Tin mới

    Văn hóa - Giải trí

    Chương trình nghệ thuật "Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh"

    Chính Thành 05/07/2026 22:28

    Tối 5/7, tại Rạp 3/4 (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình nghệ thuật "Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh", phục vụ người dân và du khách, hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch hè năm 2026.

    1(1).jpg
    Các em thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng thể hiện liên khúc "Quê hương ba miền"

    Tham dự chương trình có lãnh đạo HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo bà con Nhân dân và du khách.

    Chương trình nghệ thuật được tổ chức đúng dịp tròn một năm tỉnh Lâm Đồng mới đi vào hoạt động sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đây cũng là hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Lâm Đồng đến với du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

    5.jpg
    Các đồng chí lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự chương trình nghệ thuật
    9.jpg
    Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự chương trình

    Chương trình nghệ thuật gồm hai phần: "Lâm Đồng ngày mới" và "Lâm Đồng nghĩa tình". Phần đầu là vở nhạc kịch tổng hợp kết hợp âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu, tái hiện bức tranh văn hóa đa sắc màu của các dân tộc M'nông, K'ho, Mạ, Churu, Chăm... cùng hành trình phát triển của vùng đất Lâm Đồng sau hợp nhất.

    6(1).jpg
    Đông đảo người dân, du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật
    7.jpg
    Chương trình đã thu hút đông đảo Nhân dân địa phương và du khách tham dự

    Phần hai mang đến những tiết mục do chính các nghệ sĩ quê hương Lâm Đồng biểu diễn. Dù đang sinh sống và làm việc ở nhiều nơi trên cả nước, các nghệ sĩ trở về tham gia chương trình với mong muốn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, giới thiệu hình ảnh Lâm Đồng mới giàu bản sắc và giàu sức sống.

    4.jpg
    Các tiết mục đặc sắc kết hợp âm nhạc, múa, và trình diễn nghệ thuật
    3.jpg
    Nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ phục vụ người dân và du khách tại Rạp 3/4

    Theo Ban Tổ chức, thông qua ngôn ngữ âm nhạc, múa và nghệ thuật trình diễn, chương trình khắc họa một Lâm Đồng hội tụ bản sắc văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc; cũng như gửi gắm thông điệp về điểm đến xanh, thân thiện, an toàn và hấp dẫn trong mùa du lịch hè năm 2026.

    2.jpg
    Các tiết mục văn nghệ ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước và các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển
    8.jpg
    Các nghệ sĩ, vũ công biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật

    Khép lại đêm diễn, người dân và du khách thưởng thức màn pháo hoa nghệ thuật trên nền các ca khúc "Việt Nam ơi", "Nối vòng tay lớn" và "We are Lâm Đồng", tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch của địa phương trong dịp hè.

    10.jpg
    Người dân hưởng ứng, cổ vũ các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình nghệ thuật mang tên "Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh"
    Chính Thành Chính Thành

    Đọc tiếp

    x

    Đọc nhiều

      Văn hóa - Giải trí
      Chương trình nghệ thuật "Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh"
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO