An ninh trật tự Chuyển biến tích cực trong văn hóa giao thông ở Lâm Đồng Người dân Lâm Đồng đang ngày càng có ý thức chấp hành các quy định pháp luật về giao thông sau khi Nghị định số 168 và Nghị định số 100 đi vào cuộc sống.

Phương tiện giao thông đỗ có trật tự trên Đại lộ Hùng Vương, đoạn phường Phú Thủy

Ý thức chấp hành

Ghi nhận của chúng tôi tại các giao lộ có đèn tín hiệu giao thông như: Trần Hưng Đạo - Thủ Khoa Huân, Hùng Vương - Tuyên Quang, Tôn Đức Thắng - Thủ Khoa Huân; Hải Thượng Lãn Ông - Trần Phú… ở phía đông nam Lâm Đồng, người tham gia giao thông đều dừng xe đúng vạch chờ đèn đỏ. Bên cạnh đó, tình trạng xe khách, xe con chèn ép, vượt ẩu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng đã giảm hẳn. Không chỉ ở khu vực đô thị mà trên những tuyến giao thông nông thôn cũng vậy. Ông Lê Văn Lai - người dân phường Phú Thủy cho biết: “Trước đây, cứ đến đèn tín hiệu giao thông, đèn xanh gần chuyển qua đèn vàng là tôi đi luôn, giờ thì khác, đèn xanh bật lên tôi mới đi. Việc chấp hành luật giao thông này hiện không phải riêng tôi mà hầu như ai cũng vậy, ngay cả những thanh niên mới trưởng thành, tạo nên hình ảnh đẹp trong giao thông”.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn một người dân tham gia giao thông

Ngoài việc không vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, người dân hiện nay cũng đang dần ý thức được hành vi điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia. Bởi rượu, bia là 1 trong 3 nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở nam giới độ tuổi từ 15 đến 49. Chi phí giải quyết hậu quả của tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia chiếm khoảng 1% tổng thu nhập GDP... Điều này được Bộ Y tế thông tin trong Hội nghị triển khai một số văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia ngay sau khi Nghị định số 100 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực.

Ông Nguyễn Văn Hai, ở xã Hàm Thắng chia sẻ: “Nhiều khi anh, em, bạn bè gọi đi gặp mặt uống vài ly, nhưng tôi không muốn đi, vì nghĩ đến uống rồi, lỡ quá chén chạy xe vi phạm giao thông. Thời gian qua, chuyện uống rượu, bia rồi tham gia giao thông đối với tôi là rất ít. Thường thì sau khi uống rượu, bia, tôi bắt taxi hoặc Grap đi... Đây không phải riêng tôi mà thấy nhiều anh, em, bạn bè của tôi cũng vậy”.

Người tham gia giao thông dừng đèn đỏ

Nhờ có chế tài

Việc người dân ngày càng ý thức chấp hành luật giao thông là do những năm qua, Chính phủ đã có biện pháp cứng rắn lập lại trật tự an toàn giao thông trong kỷ nguyên mới. Điều đó thể hiện trong nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nổi bật là Nghị định số 168 về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự giao thông, trừ điểm giấy phép lái xe và Nghị định số 100. Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, hướng dẫn, phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị. Trong đó, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng tích cực triển khai, phối với các xã, phường, đặc khu tuyên truyền, giáo dục người dân thực hiện nghiêm luật lệ giao thông. Trung tá Phạm Nguyễn Tấn Phước - Phó Trưởng Công an phường Phan Thiết cho biết: Phường Phan Thiết có nhiều trụ đèn giao thông trên các tuyến đường huyết mạch. Thời gian qua, công an địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Trong đó có yêu cầu ký cam kết chấp hành, nhất là trường hợp vi phạm bị xử phạt. Nhờ việc ký cam kết, xử phạt hành chính theo Nghị định số 168 gắn với nhắc nhở, gọi hỏi, răn đe…, đến nay, tình trạng vi phạm giao thông trên địa bàn đã giảm đáng kể.

Không riêng gì phường Phan Thiết mà nhiều xã, phường, đặc khu khác trên toàn tỉnh đều đã và đang rất quan tâm đến vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng như trật tự an toàn xã hội. Qua đó, từng bước cải thiện, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, đẩy lùi tai nạn và ùn tắc giao thông.