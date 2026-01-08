Chính trị Chuyển đổi số tạo sức bật cho công tác tuyên giáo Trước bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công tác tuyên giáo tỉnh đang từng bước đổi mới theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Người dân bon Đắk N’Drung thường xuyên theo dõi các thông tin của xã được đăng tải trên trang mạng xã hội chính thống

Tuyên truyền trên nền tảng số

Trong đợt sắp xếp thôn, bon vừa qua, nhiều người dân xã Đức An không còn phải chờ các cuộc họp để nắm thông tin. Bởi chỉ cần mở điện thoại thông minh, truy cập fanpage “Đức An - Thủ phủ Hồ tiêu”, người dân có thể cập nhật nhanh chóng các nội dung liên quan đến phương án sắp xếp, nhân sự sau sáp nhập hay tiến độ triển khai thực hiện. Cách làm này không chỉ giúp thông tin chính thống đến với người dân kịp thời mà còn góp phần tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Được biết, trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng như đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu ĐBQH và HĐND các cấp hay sắp xếp đơn vị hành chính... Đảng ủy xã Đức An đều tăng cường đăng tải tin, bài, video, infographic trên fanpage, trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Nhờ đó, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được truyền tải nhanh hơn, hạn chế thông tin sai lệch và tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bên cạnh đó, cách thức điều hành của cấp ủy cũng có sự thay đổi. Hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, thư điện tử công vụ cùng các nhóm điều hành trực tuyến giúp văn bản chỉ đạo được chuyển đến các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ngay trong ngày. Nhiều tài liệu, báo cáo, kế hoạch và đề cương tuyên truyền được số hóa, tạo thuận lợi cho việc lưu trữ, tra cứu, khai thác thông tin, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý công việc. Đồng chí Phạm Thị Thúy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức An cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ số đã góp phần đổi mới rõ nét công tác tuyên giáo ở địa phương. Thông tin được truyền tải nhanh hơn, việc nắm bắt dư luận xã hội kịp thời hơn, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí và mở rộng khả năng tiếp cận người dân”.

Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, nắm bắt tình hình Nhân dân được xã Quảng Trực chú trọng

Đổi mới công tác tư tưởng từ dữ liệu số

Nếu trước đây việc nắm bắt dư luận xã hội chủ yếu dựa vào các báo cáo định kỳ từ cơ sở, thì nay chuyển đổi số đang mở ra phương thức mới trong công tác tư tưởng. Các cấp ủy chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời dự báo, xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở thông qua các nền tảng số, mạng xã hội chính thống và mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội.

“ Thông tin được đăng trên các nhóm mạng xã hội giúp cán bộ, đảng viên và người dân tiếp cận nhanh hơn. Khi có chủ trương mới, nhiều thắc mắc cũng được giải đáp kịp thời nên tạo được sự đồng thuận.

Đồng chí Thị Rơi, Bí thư Chi bộ bon Đắk N’Drung, xã Đức An

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, chuyển đổi số đang được triển khai đồng bộ trong toàn ngành theo hướng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng các nền tảng số và mạng xã hội chính thống để nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng và định hướng dư luận xã hội. Phong trào “Bình dân học vụ số”, các mô hình lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) từng bước được đẩy mạnh, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động quần chúng và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng.

Đặc biệt, chuyển đổi số không chỉ giúp thông tin lan tỏa nhanh hơn mà còn hỗ trợ cấp ủy chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trên không gian mạng.

Đồng chí Dương Huy Toàn - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực cho biết: “Thông qua fanpage, các nhóm mạng xã hội và hệ thống thông tin xã, nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở được cấp ủy nắm bắt sớm hơn. Đồng thời, khi xuất hiện thông tin chưa chính xác hoặc dư luận còn băn khoăn, địa phương kịp thời cung cấp thông tin chính thống để người dân hiểu đúng, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng”...