Kinh tế Chuyển đổi số trên những cánh đồng Từ những chiếc điện thoại thông minh trên tay nông dân đến hệ thống cảm biến, nhật ký điện tử và mã QR truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số đang từng bước hiện diện trên các vùng sản xuất của Lâm Đồng, mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp hiện đại và minh bạch.

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Đưa công nghệ vào đồng ruộng

Ông Nguyễn Văn Hùng, nông dân trồng sầu riêng tại xã Đạ Huoai 2 cho biết, thông qua phần mềm quản lý sản xuất trên điện thoại thông minh, toàn bộ dữ liệu về bón phân, lượng nước tưới, thuốc bảo vệ thực vật đều được cập nhật và lưu trữ đầy đủ. “Việc số hóa nhật ký sản xuất giúp gia đình tôi quản lý vườn cây thuận lợi hơn. Khi doanh nghiệp thu mua hoặc cơ quan chức năng kiểm tra, chỉ cần vài thao tác là có thể cung cấp đầy đủ mọi thông tin”, ông Hùng cho biết thêm.

Còn gia đình ông Lê Văn Đại ở xã Đam Rông 3, hiện canh tác hơn 4 ha sầu riêng. Từ khi vườn cây được cấp mã vùng trồng, hoạt động sản xuất của gia đình thuận lợi hơn nhờ tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật và sự hỗ trợ từ nhóm nông dân đồng sở thích. Ông Đại chia sẻ: “Chỉ cần quét mã QR gắn tại vườn, người mua và cơ quan quản lý có thể tra cứu đầy đủ thông tin về chủ hộ, diện tích, quy trình canh tác và tình trạng sản xuất”.

Theo bà Nguyễn Thị Thảo, Trưởng Phòng Chuyển giao - Huấn luyện, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng, chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý vùng trồng đang được đẩy mạnh. Nhiều hộ dân, tổ hợp tác, hợp tác xã đã áp dụng thành công phần mềm quản lý vùng trồng, nhật ký điện tử, tem QR truy xuất nguồn gốc. Bà con còn khai thác các nền tảng số, nhóm zalo để cập nhật kỹ thuật, cảnh báo sâu bệnh, dự báo thời tiết và kết nối tiêu thụ nông sản. Bà Thảo cho biết thêm: “Việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng đang tạo nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái nông nghiệp số, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu”.

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Kiến tạo nền nông nghiệp thông minh

Tại Lâm Đồng, hiện có nhiều đơn vị đã ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) xây dựng “trang trại thông minh”, dùng cảm biến theo dõi độ ẩm, nhiệt độ, chất dinh dưỡng để tự động hóa tưới tiêu, bón phân và kiểm soát môi trường. Nhờ đó, giảm từ 10 - 20% lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa học; giảm 30 - 50% lượng nước tưới và nhân công lao động, đồng thời tăng lợi nhuận 15 - 20%. Những năm gần đây, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, hành trình đưa công nghệ số đến từng hộ nông dân vẫn còn không ít trở ngại. Quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, kỹ năng số của nông dân còn hạn chế, trong khi chi phí đầu tư thiết bị, phần mềm và hạ tầng công nghệ vẫn ở mức cao là rào cản đối với nhiều hộ sản xuất.

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Chỉ đạo giao nhiệm vụ cho ngành, đồng chí Lê Trọng Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, xác định rõ nhiệm vụ chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu để tăng giá trị, góp phần tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Từ những mã QR trên vườn cây, nhật ký điện tử trong điện thoại của nông dân đến các trang trại thông minh ứng dụng IoT… chuyển đổi số đang dần hiện hữu trên từng cánh đồng ở Lâm Đồng. Khi công nghệ không còn là khái niệm trên văn bản mà trở thành công cụ sản xuất hằng ngày, mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và có khả năng cạnh tranh cao đang từng bước trở thành hiện thực.