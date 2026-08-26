Thông tin đối ngoại Chuyên gia Argentina đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới Chuyên gia Argentina khẳng định trong nhiều thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục điều chỉnh các chính sách đối ngoại, phát triển kinh tế và phương thức quản lý đất nước phù hợp với thực tiễn.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Argentina - ông Marcelo Rodriguez. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Argentina - ông Marcelo Rodriguez - đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình định hướng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, cũng như những chủ trương được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Buenos Aires nhân dịp Quốc khánh 2/9, ông Marcelo Rodriguez cho rằng các định hướng được Hội nghị Trung ương 3 đề ra có ý nghĩa quan trọng đối với chính sách nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy đổi mới, ứng dụng công nghệ và tăng cường năng lực tự chủ của Việt Nam.

Theo ông Rodriguez - đồng thời là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Chủ nghĩa Marx (CEFMA) trực thuộc Đảng Cộng sản Argentina, những định hướng này cần được nhìn nhận trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc, với nhiều cuộc xung đột, cạnh tranh địa chính trị và sự chuyển dịch mạnh mẽ của trật tự thế giới theo hướng đa cực, song cũng tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, làm sâu sắc hơn các chính sách kinh tế và đẩy mạnh cải cách, không chỉ nhằm xử lý những vấn đề phát sinh mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực dự báo để chủ động ứng phó từ sớm.

Chuyên gia Rodriguez đặc biệt lưu ý quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc nhận diện và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển.

Theo ông, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là giải quyết những vướng mắc trong quản lý, điều hành mà còn phải nâng cao khả năng dự báo, qua đó xử lý các vấn đề trước khi chúng trở nên phức tạp và lan rộng.

Một nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, theo chuyên gia Argentina, là việc Việt Nam phải thích ứng với những thay đổi nhanh chóng về năng suất và phương thức sản xuất dưới tác động của công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiệm vụ này đòi hỏi công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý, quy hoạch và kiểm soát quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển.

Ông Rodriguez cho rằng các định hướng về nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy tính năng động, đổi mới công nghệ và thích ứng với thời đại mới đều cần được đặt trong tổng thể dưới sự lãnh đạo, định hướng và tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đề cập đến các bước chuyển chiến lược được Hội nghị Trung ương 3 xác định, chuyên gia Argentina nhận định Việt Nam đang đứng trước yêu cầu tiếp tục phát huy những thành tựu phát triển đã đạt được, đồng thời tạo động lực mới cho tăng trưởng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo ông, một trong những thách thức lớn là tận dụng công nghệ mới để từng bước vượt qua mô hình sản xuất gia công, lắp ráp, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam cũng cần tiếp tục hiện đại hóa nền kinh tế, tối ưu hóa các hệ thống sản xuất, đồng thời củng cố thị trường nội địa.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và kinh tế quốc tế ngày càng gay gắt, đặc biệt là tại châu Á, chuyên gia Rodriguez nhấn mạnh yêu cầu cân bằng giữa hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới và đảm bảo chủ quyền, quyền tự quyết.

Theo ông, đây là vấn đề có ý nghĩa đối với nhiều quốc gia và Việt Nam nắm giữ lợi thế nhờ sự lãnh đạo nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chuyên gia Argentina khẳng định trong nhiều thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã liên tục điều chỉnh các chính sách đối ngoại, phát triển kinh tế và phương thức quản lý đất nước phù hợp với thực tiễn, đồng thời có năng lực hoạch định chính sách, tổng kết thực tiễn và rút kinh nghiệm để xác định hướng đi tiếp theo. Đây là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam củng cố và nâng cao khả năng tự chủ, sức cạnh tranh và vị thế quốc tế.

Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam 2/9, ông Rodriguez bày tỏ sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với lịch sử đấu tranh kiên cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Argentina và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông nhấn mạnh Đảng Cộng sản Argentina luôn theo dõi sát sao tiến trình phát triển của Việt Nam và coi những thành tựu của Việt Nam là một minh chứng cho khả năng xây dựng một xã hội công bằng, đồng thời khẳng định những giá trị của chủ nghĩa xã hội vẫn có ý nghĩa trong thế giới hiện nay.