Chuyên gia Sulaiman Hussain chỉ ra hạn chế của tuyển Việt Nam sau trận thắng Malaysia 2-0 Dù giành chiến thắng 2-0 ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam vẫn để lộ bài toán bế tắc hàng công trước hàng thủ kiên cường của Malaysia.

Chiến thắng 2-0 ngay tại Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 mang lại ưu thế lớn cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau tỷ số tưởng chừng thuyết phục ấy là một thực tế phức tạp hơn nhiều trên sân cỏ. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã trải qua 90 phút vô cùng chật vật trước sự kháng cự kiên cường từ đội chủ nhà.

Phân tích trên tờ Berita Harian, chuyên gia bóng đá Malaysia Sulaiman Hussain cho rằng màn trình diễn vừa qua không chỉ cho thấy tinh thần thi đấu đáng khen ngợi của đội bóng áo vàng đen mà còn bóc trần những điểm nghẽn chiến thuật của nhà đương kim vô địch.

Malaysia đã gây ra nhiều khó khăn cho Việt Nam.

Hàng công Việt Nam bế tắc trước khối phòng ngự lùi sâu

Ngoại trừ hai khoảnh khắc sơ hở dẫn đến bàn thua, hệ thống phòng ngự của Malaysia đã duy trì được cự ly đội hình kỷ luật và sự tập trung cao độ. Khối phòng ngự lùi sâu của đội chủ nhà liên tục chia cắt các tuyến của Việt Nam, khiến các phương án phối hợp nhóm của thầy trò HLV Kim Sang Sik rơi vào bế tắc.

Theo chuyên gia Sulaiman Hussain, việc cạn kiệt ý tưởng trong việc tiếp cận khung thành đối phương ở nhiều thời điểm là tín hiệu đáng lo ngại đối với tuyển Việt Nam. Khi đối đầu với một hàng thủ chơi tập trung và chủ động lùi sâu, sự lúng túng cùng thiếu đa dạng trong các mảng miếng tấn công của chiến binh sao vàng đã lộ rõ.

Việt Nam đã không có một màn trình diễn áp đảo.

Lỗ hổng nhân sự và sự đơn độc của Paulo Josue

Ở chiều ngược lại, chuyên gia Hussain cũng dành sự tiếc nuối cho lực lượng sứt mẻ của Malaysia. Việc thiếu vắng hai nhân tố quan trọng là Endrick dos Santos và Wan Ahmad Ahmad Kuzain Wan Kamal đã phá vỡ sự cân bằng trong cách vận hành của HLV Tan Cheng Hoe. Đây vốn là những mắt xích giữ vai trò then chốt trong việc luân chuyển bóng và kết nối giữa hàng tiền vệ với tuyến trên.

Không có bộ đôi này, nhiệm vụ sáng tạo bị dồn toàn bộ lên vai tiền đạo nhập tịch Paulo Josue. Sự phụ thuộc quá mức vào một cá nhân khiến lối chơi của Malaysia trở nên đơn điệu. Khi Paulo Josue có bóng, anh thường rơi vào cảnh thiếu phương án phối hợp do nhịp độ dâng lên của các tiền vệ và cầu thủ chạy cánh quá chậm chạp.

Mặc dù vậy, tinh thần chiến đấu quả cảm của một tập thể thiếu hụt nhân sự vẫn là điểm sáng lớn của Malaysia. Dù tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế bàn thắng trước trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình, bài học từ 90 phút ở Kuala Lumpur buộc HLV Kim Sang Sik và các học trò phải thận trọng tối đa.