Thời sự Chuyển giao kỹ thuật can thiệp mạch máu chuyên sâu cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng Sáng 16/7, tại Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phát triển năng lực kỹ thuật cao tại địa phương.

Đại diện Bộ Y tế và lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng chứng kiến lễ ký kết

Thỏa thuận này được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế nhằm tối ưu hóa nguồn lực y tế. Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 vào thực tiễn phát triển chuyên môn.

Theo nội dung ký kết, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ - đơn vị có thế mạnh về can thiệp mạch máu, cam kết hỗ trợ chuyển giao danh mục 20 kỹ thuật can thiệp chuyên sâu dưới hệ thống chụp số hóa xóa nền (DSA) cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Các kỹ thuật nổi bật bao gồm: can thiệp lấy huyết khối điều trị tắc động mạch não cấp; nút phình động mạch não; nút dị dạng thông động tĩnh mạch; nong và đặt stent hẹp động mạch nội - ngoại sọ; cùng các kỹ thuật nong động mạch ngoại biên dưới DSA.

Mối quan hệ hợp tác chiến lược này sẽ giúp người dân tỉnh Lâm Đồng và các khu vực lân cận được tiếp cận kịp thời các phương pháp điều trị đột quỵ, mạch máu kỹ thuật cao ngay tại địa phương

Bên cạnh việc cử chuyên gia đầu ngành chuyển giao kỹ thuật trực tiếp tại hiện trường, hai bên sẽ tăng cường phối hợp hội chẩn từ xa đối với các ca bệnh khó và hỗ trợ phân tích kết quả chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu. Bệnh viện S.I.S Cần Thơ cũng cam kết tiếp nhận và đào tạo thực hành lâm sàng cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng từ Lâm Đồng. Ở chiều ngược lại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đóng vai trò tiếp nhận, điều trị bệnh nhân chuyển tuyến và phản hồi thông tin theo dõi sau điều trị.

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực 1 năm và tự động gia hạn. Mối quan hệ hợp tác chiến lược này kỳ vọng giúp người dân Lâm Đồng và khu vực lân cận được tiếp cận kịp thời các kỹ thuật điều trị đột quỵ, mạch máu ngay tại địa phương; tối ưu “giờ vàng” trong cấp cứu và giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối.