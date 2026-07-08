Chuyển hạng chức danh nghề có bị giảm hệ số lương?

Nếu sau khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III mà hệ số lương thấp hơn hệ số đang hưởng trước khi chuyển hạng thì việc xếp lương đó chưa phù hợp với quy định.

Bà Trần Thị A (Đồng Nai) có bằng đại học và được tuyển dụng, xếp ngạch Giáo viên tiểu học hạng IV (V.07.03.09) từ ngày 01/01/2018, hệ số lương 1,86. Ngày 01/7/2020, bà nâng lương định kỳ lên bậc 2/12, hệ số 2,06; ngày 01/4/2022 được nâng lương trước thời hạn 3 tháng do lập thành tích xuất sắc lên bậc 3/12 hệ số 2,26; ngày 01/4/2024 được nâng lương định kỳ lên bậc 4/12, hệ số 2,46.

Tháng 5/2024, bà A được chuyển sang Giáo viên tiểu học hạng hạng III (V.07.03.29), xếp lương bậc 1/9 (2,34), bắt đầu hưởng từ ngày 01/01/2024.

Bà A có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học vào tháng 12/2023. Bà A hỏi, hệ số lương của bà khi chuyển sang hạng mới bị giảm thì có đúng theo tinh thần Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT và 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo không?

Theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT thì có yêu cầu chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III khi chuyển từ hạng IV (cũ) sang hạng III (mới) không?

Theo bà A tìm hiểu thì Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT không yêu cầu Giáo viên tiểu học hạng IV khi chuyển sang hạng III (mới) phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (khoản 7 Điều 10 Chương IV của Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT), nhưng địa phương nơi bà A công tác yêu cầu phải có chức danh nghề nghiệp và vì thời điểm đó bà A chưa có chức danh nghề nghiệp nên xếp bà A không đủ điều kiện chuyển hạng theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT.

Bà A hỏi, trường hợp của bà khi chuyển từ hạng chức danh nghề nghiệp cũ (V.07.03.09) sang chức danh nghề nghiệp mới (V.07.03.29) thì hệ số sẽ là bao nhiêu và thời gian nâng bậc lần sau là khi nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Việc chuyển từ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) sang chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29), việc bổ nhiệm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giáo viên đã được bổ nhiệm theo các quy định trước đây và đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo.

Trường hợp được bổ nhiệm từ hạng IV cũ sang hạng III mới theo quy định chuyển tiếp của Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT không phải là thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Do đó, giáo viên không phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng được bổ nhiệm khi thực hiện việc chuyển hạng theo quy định này.

Việc xếp lương khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng IV sang Giáo viên tiểu học hạng III được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Theo đó, việc xếp lương phải bảo đảm hệ số lương mới không thấp hơn hệ số lương đang hưởng.

Do vậy, nếu sau khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mà hệ số lương thấp hơn hệ số đang hưởng trước khi chuyển hạng thì việc xếp lương đó chưa phù hợp với quy định. Trường hợp này cần được xem xét xếp vào bậc lương có hệ số bằng hoặc cao hơn gần nhất so với hệ số lương đang hưởng và thực hiện tính thời gian nâng bậc lương lần sau theo quy định hiện hành.

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