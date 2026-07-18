An sinh - Cuộc sống Chuyện hiến đất làm đường ở Tân Hợp Tân Hợp, thôn nằm tại điểm xa nhất của xã Phúc Thọ Lâm Hà, nơi gần giáp ranh với xã Tà Đùng vừa đón nhận niềm vui lớn: Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo tỉnh Lâm Đồng. Ấy là kết quả của 4,7 km đường và 23.000 m2 đất.

Cư dân Tân Hợp bắt tay dọn dẹp con đường mới, chuẩn bị trồng hoa và cây xanh làm đẹp

Thôn Tân Hợp nằm cách rất xa trung tâm xã, gần giáp với hồ Tà Đùng. Thôn có 639 hộ với 2.809 nhân khẩu, gồm 13 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 73%. Địa hình thôn chủ yếu là đồi núi, khó nhất là con đường chính trong thôn. “Bao nhiêu năm qua, cư dân Tân Hợp vật lộn trên con đường đất đỏ bụi mù mùa nắng và bùn nhão mùa mưa, rất vất vả”, Bí thư Chi bộ thôn Lý Văn Chiến tâm tình. Với ông Chiến và cộng đồng bà con K’ho, Dao, Tày, Nùng… thôn Tân Hợp, có một con đường đàng hoàng, xe cơ giới đi lại dễ dàng là mơ ước lâu nay.

Con đường mới làm to, rộng để cư dân đi lại, vận chuyển nông sản

Năm 2025, cư dân Tân Hợp được Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng 4 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài gần 4,7 km. Con đường chạy dọc thôn, xuyên qua các xóm Đồi Đối, Sinh Chanh, Cốc Lùng, Bãi Thuyết, được xây dựng bằng bê tông, chiều rộng bảo đảm xe ô tô vận tải qua lại dễ dàng. “Nhận được thông tin Nhà nước hỗ trợ kinh phí làm đường, cả chi bộ, các đoàn thể và cư dân quá mừng. Chúng tôi ngay lập tức họp dân, tuyên truyền cụ thể chính sách của Nhà nước, kinh phí đóng góp của từng hộ gia đình để con đường mau chóng được khởi công. Các già làng, người cao tuổi trong các dòng họ đều được giải thích cụ thể, để các cụ nhắc nhở con cháu”, ông Lý Văn Chiến chia sẻ.

Chỉ trong thời gian rất ngắn, gần 100 hộ thuộc địa bàn 4 xóm đã nhanh chóng chặt cà phê, hoa màu để hiến đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Gần 3.000 cây cà phê, bơ… đang cho thu hoạch được bà con chặt bỏ. Có nhà còn dỡ rào, dẹp cổng để con đường được mở rộng hơn. Anh Bàn Văn Chải, người đã hiến 300 m2 đất chia sẻ: “Khi được thôn tuyên truyền chặt cây cà phê để hiến đất làm đường, tôi cũng tiếc vì cà phê có giá cao. Nhưng nghĩ đến con đường đẹp, đến sự thuận lợi của bà con cả thôn, mình có tiếc cũng phải chặt cây để đường làm nhanh. Xung quanh tôi, bà con cũng hiến đất cả, nhà nhiều nhà ít, không ai tị nạnh, không ai khiếu nại, tất cả đều mong mỏi nhà nước làm đường thật nhanh, bà con đi lại, chở phân bón, cà phê cho thuận lợi”.

Thi công con đường liên thôn

Bí thư Chi bộ Lý Văn Chiến tự hào chia sẻ thêm: Không chỉ hiến đất làm đường, bà con các xóm còn đóng góp kinh phí, cùng Nhà nước xây dựng đường. Số tiền đóng góp, hiến đất, hoa màu, công lao động là gần 5 tỷ đồng, tính ra với thôn vùng xa, còn khó khăn như Tân Hợp là rất lớn. Nhưng bà con hết sức nhiệt tình, cùng nhà nước nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng. Đặc biệt, Chi bộ thôn đã quán triệt sâu sắc phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng”, mọi kế hoạch, kinh phí đóng góp đều được công khai minh bạch thông qua các buổi họp thôn, buổi sinh hoạt. Chi bộ đã phát huy được vai trò “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Mỗi đảng viên phải là người gương mẫu, hiến đất, hiến cây trồng của gia đình mình trước để làm gương, để bà con nhìn.

Ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Thọ Lâm Hà thông tin: 4 tuyến đường dài 4,7 km được xây dựng với phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm, dân đóng góp kinh phí, hiến đất, Nhà nước đầu tư đã mang lại niềm vui lớn cho bà con thôn vùng xa của xã. Sự đoàn kết, đồng hành của Nhà nước và Nhân dân thôn Tân Hợp đã được hiện thực hóa với 4 tuyến đường đẹp, với bộ mặt thôn ngày càng phát triển, với tình làng nghĩa xóm ngày càng thêm gắn bó.