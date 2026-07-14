Chuyển mục đích một phần thửa đất: Áp dụng Nghị quyết 254

Tại khoản 3 Điều 13 Nghị quyết số 254/2025/QH15 đã quy định, trường hợp Nghị quyết này và các luật khác có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì thực hiện theo quy định của Nghị quyết này.

Căn cứ khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15: "Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì không bắt buộc thực hiện tách thửa. Việc hợp các thửa đất không bắt buộc cùng mục đích sử dụng đất, cùng hình thức trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cùng thời hạn sử dụng đất".

Căn cứ điểm b, khoản 2 Điều 220 Luật Đất đai 2024: "b) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng. Đối với thửa đất có đất ở và đất khác thì không bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa".

Ông Nguyễn Xuân Sắc (Nghệ An) hỏi, như vậy, việc chuyển mục đích một phần thửa đất nông nghiệp độc lập sẽ được áp dụng theo quy định nào?

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP và Công văn số 2853/SNNMT-QLĐĐ ngày 18/3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An thì thẩm quyền về việc chuyển mục đích sử dụng đất thuộc về UBND xã, phường.

Đồng thời, nếu áp dụng theo điểm b khoản 2 Điều 220 Luật Đất đai 2024, thì việc tách thửa để xác định ranh giới phần diện tích đất xin chuyển mục đích sẽ do UBND xã hay Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nghị quyết số 254/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/12/2025 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, tại khoản 3 Điều 13 Nghị quyết số 254/2025/QH15 đã quy định: "Trường hợp Nghị quyết này và các luật khác có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì thực hiện theo quy định của Nghị quyết này".

Như vậy trường hợp được nêu trong phản ánh sẽ áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15, cụ thể như sau:

"3. Việc tách thửa đất, hợp thửa đất quy định tại điểm d khoản 1 Điều 220 của Luật Đất đai phải bảo đảm có lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua để kết nối với đường giao thông công cộng. Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi, khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất thì không bắt buộc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất để làm lối đi đó.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì không bắt buộc thực hiện tách thửa. Việc hợp các thửa đất không bắt buộc cùng mục đích sử dụng đất, cùng hình thức trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cùng thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án mà việc phân chia không bảo đảm các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy định tại Điều 220 của Luật Đất đai thì không thực hiện tách thửa, trừ trường hợp bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực thi hành trước ngày 01 tháng 8 năm 2024.

Trường hợp đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất trước ngày Nghị quyết ngày có hiệu lực thi hành mà chưa được giải quyết thì thực hiện theo quy định của Nghị quyết này".

Liên quan đến quy định về thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tại Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ đã quy định về việc phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh thực hiện trong lĩnh vực đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin thông tin để ông biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.