Chuyển mục đích một phần thửa đất có phải tách thửa?

Ông Võ Trọng Tri (Huế) có 600 m2 đất trồng cây lâu năm, thửa đất tiếp giáp với đường đi. Nay ông có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 100 m2 sang đất ở.

Ông Tri hỏi, theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 và quy định hiện hành, ông có phải thực hiện thủ tục tách thửa khi chuyển mục đích và có đủ điều kiện để chuyển 100 m2 từ đất trồng cây sang đất ở không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại điểm b khoản 2 Điều 220 Luật Đất đai quy định:

"b) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng. Đối với thửa đất có đất ở và đất khác thì không bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa;".

Tại khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai quy định:

"3. Việc tách thửa đất, hợp thửa đất quy định tại điểm d khoản 1 Điều 220 của Luật Đất đai phải bảo đảm có lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua để kết nối với đường giao thông công cộng. Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi, khi thực hiện việc tách thửa đất thì không bắt buộc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất để làm lối đi đó.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì không bắt buộc thực hiện tách thửa. Việc hợp các thửa đất không bắt buộc cùng mục đích sử dụng đất, cùng hình thức trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cùng thời hạn sử dụng đất".

Tại Điều 122 Luật Đất đai chỉ quy định về điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trong đó không có điều kiện về việc có cạnh tiếp giáp với đường giao thông.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất mà không thực hiện tách thửa thì phải bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất mà thực hiện tách thửa thì ngoài bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải bảo đảm điều kiện tách thửa đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin thông tin đến ông để nghiên cứu, thực hiện.