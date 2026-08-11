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    Chuyển nhượng 11/8: Man City chốt bom tấn 100 triệu euro, Barca đua giành Harry Kane

    Đại Ngàn11/08/2026 06:21

    Man City sắp hoàn tất thương vụ bom tấn Ayyoub Bouaddi giá 100 triệu euro, trong khi Barca và Tottenham quyết tâm gia nhập cuộc đua giành Harry Kane.

    Thị trường chuyển nhượng hè đang chứng kiến hàng loạt biến động lớn khi các ông lớn châu Âu liên tục kích nổ những thương vụ đáng chú ý. Tận dụng khoảng thời gian then chốt, Manchester City và Barcelona đều đang đẩy nhanh tiến độ để mang về các mục tiêu hàng đầu.

    Man City kích nổ bom tấn Ayyoub Bouaddi từ Lille

    Manchester City đang tiến rất gần đến việc hoàn tất hợp đồng với tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi từ câu lạc bộ Lille. Tiền vệ 18 tuổi người Morocco hiện được đại diện Ligue 1 định giá lên tới 100 triệu euro. HLV Pep Guardiola cùng ban lãnh đạo Man City kỳ vọng bản hợp đồng đắt giá này sẽ bổ sung chất thép và sự sáng tạo cho khu vực trung tuyến.

    Man City sắp đón Ayyoub Bouaddi. Ảnh: Getty Images
    Man City sắp đón Ayyoub Bouaddi. Ảnh: Getty Images

    Cuộc đua chữ ký giữa các đại gia châu Âu

    Bên cạnh thương vụ của Man City, Barcelona và Tottenham cũng vừa gửi đề nghị thăm dò đến Bayern Munich dành cho tiền đạo Harry Kane. Dù đã bước sang tuổi 33, chân sút người Anh vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn vô cùng ấn tượng. Cả hai đội bóng đều coi Kane là nhân tố quan trọng để giải bài toán hàng công.

    Barca khao khát Harry Kane. Ảnh: Getty Images
    Barca khao khát Harry Kane. Ảnh: Getty Images

    Ở diễn biến khác, Liverpool đang chiếm ưu thế lớn trong thương vụ Bradley Barcola khi ngôi sao 23 tuổi bật đèn xanh chuyển tới Anfield. Dù PSG ra giá lên tới 130 triệu bảng, Liverpool vẫn vượt lên trên Arsenal trong cuộc đua này. Trong khi đó, Arsenal đối mặt với nguy cơ chảy máu lực lượng khi Real Madrid nhắm tới Martin Zubimendi, Napoli tiếp cận Gabriel Jesus và AS Roma đàm phán mua Gabriel Martinelli. Về phía Manchester United, sau khi bỏ lỡ Lewis Hall, "Quỷ đỏ" đã chuyển hướng sang hỏi mua hậu vệ trái David Raum từ RB Leipzig.

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      Chuyển nhượng 11/8: Man City chốt bom tấn 100 triệu euro, Barca đua giành Harry Kane
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