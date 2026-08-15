Chuyển nhượng 15/8: MU và Arsenal tranh Victor Osimhen, Barca gửi đề nghị 60 triệu bảng nhắm Rodri Thị trường chuyển nhượng hè bùng nổ khi MU, Arsenal và Tottenham cùng theo đuổi Victor Osimhen, trong khi Barca quyết tâm chiêu mộ Rodri từ Man City.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến vô cùng sôi động khi hàng loạt câu lạc bộ lớn sẵn sàng kích nổ các thương vụ bom tấn. Tâm điểm chú ý thuộc về cuộc cạnh tranh quyết liệt tại Ngoại hạng Anh cho chữ ký của tiền đạo Victor Osimhen, cùng nỗ lực không ngừng nghỉ từ Barcelona trong việc sở hữu tiền vệ Rodri.

Victor Osimhen trở thành tâm điểm của Premier League

Bộ ba ông lớn của bóng đá Anh gồm Manchester United, Arsenal và Tottenham Hotspur vừa tổ chức các cuộc đàm phán nội bộ nhằm thảo luận về khả năng chiêu mộ Victor Osimhen. Tiền đạo người Nigeria hiện đang khoác áo Galatasaray theo hợp đồng cho mượn từ Napoli. Cả ba đội bóng Ngoại hạng Anh đều coi chân sút này là mục tiêu ưu tiên để giải quyết bài toán hàng công trong mùa giải mới.

Osimhen lọt tầm ngắm MU, Arsenal và Tottenham. Ảnh: Getty.

Barcelona tăng tốc vụ Rodri, Tottenham đạt thỏa thuận với Cody Gakpo

Bên cạnh cơn sốt Osimhen, Barcelona đang thể hiện quyết tâm lớn trong việc đưa tiền vệ Rodri trở lại Tây Ban Nha. Đội chủ sân Nou Camp chuẩn bị gửi lời đề nghị thứ ba trị giá 60 triệu bảng tới Manchester City. Dù phía đại diện nước Anh định giá tuyển thủ Tây Ban Nha ở mức 70 triệu bảng, ban lãnh đạo Barca vẫn tích cực đàm phán nhằm thu hẹp khoảng cách 10 triệu bảng này.

Ở một diễn biến khác, Tottenham Hotspur vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ với tiền đạo Cody Gakpo của Liverpool. Ngôi sao người Hà Lan mong muốn rời sân Anfield để tìm kiếm cơ hội đá chính thường xuyên hơn. Lãnh đạo hai câu lạc bộ dự kiến sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán để chốt mức phí chuyển nhượng chính thức.

Sự biến động ở hàng công Arsenal và các động thái tiềm năng

Jesus có khả năng cập bến Napoli. Ảnh: Getty.

Để chuẩn bị cho việc đón tân binh, Arsenal có thể sẽ chia tay tiền đạo Gabriel Jesus. Chân sút người Brazil đang tiến hành đàm phán trực tiếp với Napoli để tìm kiếm thử thách mới tại Serie A, nơi đại diện nước Ý coi ông là phương án thay thế chất lượng cho các trụ cột sắp ra đi.

Song song với việc thanh lý nhân sự, Pháo thủ cũng đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ Jack Hinshelwood từ Brighton nhằm gia cố sức mạnh khu trung tuyến.

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