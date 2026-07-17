Chuyển nhượng 17/7: Inter Milan nhắm bộ đôi Tottenham, Arsenal muốn có Ezri Konsa Inter Milan đẩy mạnh chiêu mộ Cristian Romero và Djed Spence từ Tottenham, trong khi Arsenal nhắm Ezri Konsa và Liverpool sẵn sàng chi 60 triệu euro cho Kaishu Sano.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với những động thái chiến lược từ các ông lớn châu Âu. Trong tâm điểm của những bản tin mới nhất, Inter Milan đang hướng sự chú ý về phía Bắc London, trong khi các đại gia Ngoại hạng Anh như Arsenal và Liverpool cũng đang ráo riết săn lùng những mảnh ghép cuối cùng cho đội hình.

Inter Milan và tham vọng tái thiết hàng thủ từ London

Đương kim vô địch Serie A, Inter Milan, đang thể hiện quyết tâm nâng cấp hệ thống phòng ngự bằng việc nhắm đến bộ đôi thuộc biên chế Tottenham Hotspur là Djed Spence và Cristian Romero. Theo các báo cáo từ Corriere dello Sport, đội bóng nước Ý đang tích cực làm việc để sớm hoàn tất các điều khoản cá nhân với hai ngôi sao này.

Cristian Romero nằm trong tầm ngắm của Inter Milan. Ảnh: Getty Images

Việc nhắm đến Cristian Romero được xem là bước đi quan trọng nhằm gia tăng chất thép cho hàng trung vệ của Inter. Trong khi đó, Djed Spence là phương án giàu tiềm năng để tăng cường sức mạnh ở hành lang cánh. Inter Milan kỳ vọng sự xuất hiện của bộ đôi này sẽ giúp họ duy trì vị thế thống trị tại giải quốc nội và tiến xa hơn tại đấu trường châu Âu.

Arsenal và Liverpool: Những toan tính chiến thuật cho chiều sâu đội hình

Tại Anh, Arsenal đã chính thức bày tỏ sự quan tâm đến trung vệ Ezri Konsa của Aston Villa. Theo Guardian, cầu thủ người Anh được đánh giá cao nhờ sự ổn định và kinh nghiệm dày dạn tại Ngoại hạng Anh. Đây được xem là động thái nhằm gia cố chiều sâu cho hàng thủ của "Pháo thủ", chuẩn bị cho một mùa giải đầy thách thức trên nhiều mặt trận.

Ezri Konsa được Arsenal quan tâm. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, Liverpool đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Kaishu Sano từ Mainz. Đội chủ sân Anfield sẵn sàng chi ra con số ấn tượng 60 triệu euro để sở hữu ngôi sao người Nhật Bản. Tuy nhiên, Liverpool sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Arsenal, Tottenham và Borussia Dortmund.

Bên cạnh Sano, Liverpool cũng đã liên hệ với Bournemouth để đặt vấn đề chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Brazil, Rayan. Đây là một phần trong kế hoạch xây dựng đội hình dài hạn của ban lãnh đạo Liverpool, nhằm tái hợp anh với cựu huấn luyện viên Andoni Iraola trong một môi trường mới.

Cuộc đua giành chữ ký của các tài năng trẻ và vị trí khung gỗ

Newcastle United đang tập trung vào việc trẻ hóa vị trí thủ môn khi tiến hành đàm phán với Carl Rushworth (Brighton & Hove Albion) và James Trafford (Manchester City). Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh hy vọng sớm đạt được thỏa thuận để đưa cả hai về sân St James' Park.

Tại giải hạng Nhất, Leeds United vẫn kiên trì theo đuổi thủ thành Zion Suzuki bất chấp sự từ chối từ Parma. Tuyển thủ Nhật Bản được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ tiềm năng nhất châu Á hiện nay.

Ngoài ra, một số thương vụ đáng chú ý khác bao gồm:

Fulham: Gia nhập cuộc đua giành Martial Godo từ Strasbourg cùng với Chelsea và Coventry.

Gia nhập cuộc đua giành Martial Godo từ Strasbourg cùng với Chelsea và Coventry. Ipswich Town: Tiếp cận chính thức với Abdul Fatawu của Leicester City nhằm tăng cường sức mạnh hàng công cho tân binh Ngoại hạng Anh.

Những diễn biến dồn dập trên thị trường chuyển nhượng cho thấy các câu lạc bộ đang rất khẩn trương trong việc hoàn thiện nhân sự trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất cho mùa giải mới.