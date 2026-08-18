Chuyển nhượng 18/8: MU rộng cửa đón Marc Casado, Chelsea định giá Pedro Neto 100 triệu bảng Thị trường chuyển nhượng hè bùng nổ khi Barcelona sẵn sàng bán Marc Casado cho Manchester United, trong khi Chelsea hét giá Pedro Neto lên tới 100 triệu bảng.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè tiếp tục chứng kiến những biến động mãnh liệt khi các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đẩy nhanh kế hoạch tái thiết đội hình. Tâm điểm chú ý thuộc về động thái thanh lý nhân sự của Barcelona nhằm giải quyết bài toán tài chính, qua đó mở ra cơ hội vàng cho Manchester United sở hữu một trong những tiền vệ triển vọng nhất xứ Catalan.

MU trước cơ hội sở hữu Marc Casado từ Barcelona

Manchester United vừa được trao cơ hội đàm phán chiêu mộ tiền vệ trẻ Marc Casado. Để đối phó với áp lực cân bằng quỹ lương khắt khe từ Ban tổ chức La Liga, ban lãnh đạo Barcelona đã quyết định đưa cầu thủ người Tây Ban Nha vào danh sách thanh lý khẩn cấp trong phiên chợ hè này.

MU đứng trước cơ hội chiêu mộ Marc Casado.

Nhận được tín hiệu từ đội bóng xứ Catalan, phía Man Utd đang tích cực cân nhắc khả năng thực hiện thương vụ nhằm bổ sung sức trẻ và chất kỹ thuật cho tuyến giữa. Sự cơ động cùng tư duy chơi bóng hiện đại của Casado được đánh giá là mảnh ghép phù hợp với định hướng xây dựng lối chơi của đội chủ sân Old Trafford.

Chelsea kiên quyết giữ giá cao cho Pedro Neto và Enzo Fernandez

Bên cạnh thương vụ Casado, Chelsea đang trở thành tâm điểm của thị trường khi đưa ra những định giá khắt khe dành cho các ngôi sao trụ cột. Đội bóng thành London tuyên bố chỉ chấp nhận chia tay cầu thủ chạy cánh Pedro Neto nếu nhận đủ con số gần 100 triệu bảng. Tuyển thủ Bồ Đào Nha hiện thu hút sự chú ý đặc biệt từ đại gia Al-Hilal tại giải VĐQG Saudi Arabia, bên cạnh sự theo dõi sát sao từ Man City, Arsenal và Tottenham.

Ở chiều ngược lại, Manchester City đã đánh tiếng muốn sở hữu tiền vệ Enzo Fernandez. Tuy nhiên, phía Chelsea yêu cầu mức phí vượt mốc 120 triệu bảng cho ngôi sao người Argentina. Đây được coi là rào cản tài chính đắt đỏ nhằm ngăn cản tham vọng gia tăng chất thép tuyến giữa của đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Galatasaray dùng lương khủng chèo kéo Bruno Fernandes

Galatasaray nhắm đến Bruno Fernandes.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray tạo nên bất ngờ lớn khi gửi lời đề nghị có thu nhập lên tới 18,3 triệu bảng mỗi mùa dành cho Bruno Fernandes. Con số này cao gấp đôi mức thù lao hiện tại của tiền vệ người Bồ Đào Nha tại Manchester United. Dù nhận được lời chèo kéo béo bở từ đại diện Istanbul, Quỷ đỏ vẫn khẳng định quan điểm không bán thủ lĩnh tuyến giữa của mình trong tương lai gần.

Biến động tại Bayern Munich, AC Milan và Serie A

Tại Đức, Bayern Munich bày tỏ sự tự tin cao độ trong việc đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng mới với chân sút chủ lực Harry Kane, người chuẩn bị bước vào năm cuối giao kèo. Sự chủ động này giúp đội bóng xứ Bavaria tránh khỏi nguy cơ bị các CLB khác chèo kéo ngôi sao tấn công người Anh.

Ở giải VĐQG Italia, AC Milan đã thống nhất mức phí 34 triệu bảng để chiêu mộ tài năng trẻ chạy cánh Diego Moreira từ Strasbourg. Trong khi đó, tân binh Como gửi lời đề nghị mượn tiền đạo Moise Kean từ Fiorentina kèm điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá 25 triệu bảng.

Song song với đó, West Ham chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ chân sút Joel Piroe từ Leeds United sau khi cầu thủ này được phép thực hiện kiểm tra y tế. Đội bóng thành London đồng thời đưa tiền đạo tự do Jamie Vardy vào tầm ngắm nhằm bổ sung kinh nghiệm cho hàng công.