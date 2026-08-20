Chuyển nhượng 20/8: Man City nhắm Manu Kone, Barca theo sát Harry Kane cùng kịch bản Tottenham Thị trường chuyển nhượng hè bùng nổ khi Man City quyết đấu Man Utd vì Manu Kone, Barcelona đưa Harry Kane vào tầm ngắm cùng màn thương lượng từ Tottenham.

Thị trường chuyển nhượng hè đang chứng kiến hàng loạt diễn biến dồn dập khi các ông lớn châu Âu liên tục đẩy nhanh tiến độ củng cố lực lượng. Tâm điểm chú ý thuộc về thương vụ Man City cạnh tranh trực tiếp với Man Utd để giành chữ ký của tiền vệ Manu Kone, trong khi Barcelona âm thầm theo sát tương lai của chân sút Harry Kane tại Bayern Munich.

Man City gia nhập cuộc đua chiêu mộ Manu Kone với Man Utd

Bên cạnh việc duy trì sự ổn định ở các tuyến, Manchester City đã chính thức xác định tiền vệ Manu Kone của Roma là mục tiêu hàng đầu để tăng cường chất thép cho tuyến giữa. Ngôi sao 25 tuổi người Pháp sở hữu khả năng tranh chấp ấn tượng cùng tư duy điều tiết nhịp độ trận đấu hiện đại.

Đáng chú ý, Manu Kone trước đó từng nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của Manchester United. Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad hiện đã sẵn sàng gửi đề nghị chính thức tới đại diện Serie A nhằm vượt mặt đối thủ cùng thành phố trong thương vụ quan trọng này.

Kone đang nằm trong tầm ngắm của Man City. Ảnh: Getty.

Barcelona theo dõi sát tình hình hợp đồng của Harry Kane

Ở một diễn biến khác tại La Liga, Barcelona đang chủ động giám sát chặt chẽ các cuộc đàm phán gia hạn giữa Harry Kane và Bayern Munich. Thủ quân tuyển Anh chuẩn bị bước vào năm cuối hợp đồng tại Đức, tạo ra thời cơ thuận lợi cho đội bóng xứ Catalan.

Dù đã 33 tuổi, đẳng cấp săn bàn hàng đầu cùng kinh nghiệm chiến trường dày dặn của Harry Kane vẫn được ban lãnh đạo Barcelona đánh giá là phương án chất lượng nhất để dẫn dắt hàng công trong tương lai gần.

Tottenham gây bất ngờ khi đàm phán mua Savinho và Omar Marmoush

Tuyệt đối không đứng ngoài cuộc đua, Tottenham vừa có động thái gây kinh ngạc khi tiến hành thảo luận để sở hữu bộ đôi tấn công Savinho và Omar Marmoush từ Manchester City. Đây được xem là bước đi táo bạo nhằm làm mới hoàn toàn hai hành lang cánh của đội bóng.

Trong khi Savinho là tài năng trẻ đầy triển vọng ở tuổi 22, thì Omar Marmoush ở tuổi 27 đang bước vào giai đoạn chín nhất của sự nghiệp. Thương vụ kép này hứa hẹn mang lại sự biến hóa đáng kể cho hàng công Tottenham mùa giải tới.

Tottenham muốn sở hữu cặp đôi tiền đạo của Man City. Ảnh: Getty.

Những chuyển động đáng chú ý khác trên thị trường chuyển nhượng

Ngoài các thương vụ bom tấn kể trên, dòng chảy chuyển nhượng châu Âu cũng ghi nhận nhiều động thái bất ngờ từ các CLB lớn: