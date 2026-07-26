Chuyển nhượng 26/7: Arsenal nhắm Vinicius Jr, Real Madrid vỡ mộng vụ Yan Diomande Arsenal gây bất ngờ với kế hoạch chiêu mộ Vinicius Jr và Julian Alvarez, trong khi RB Leipzig kiên quyết từ chối đề nghị 85,4 triệu bảng của Real Madrid.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những diễn biến vô cùng kịch tính khi các ông lớn châu Âu liên tục kích hoạt các phương án chiến lược. Tâm điểm chú ý thuộc về Arsenal với tham vọng chiêu mộ những ngôi sao tấn công đẳng cấp thế giới, trong khi Real Madrid vướng phải rào cản lớn trong nỗ lực bổ sung nhân sự trẻ.

Arsenal và tham vọng nâng cấp hàng công bằng những bom tấn

Đội chủ sân Emirates đang theo dõi chặt chẽ tình hình của tiền đạo cánh Vinicius Jr tại Real Madrid. Trong bối cảnh quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa chân sút 26 tuổi người Brazil và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xuất hiện nguy cơ đổ vỡ, Arsenal sẵn sàng nhảy vào cuộc đua. Mặc dù vậy, tân huấn luyện viên Jose Mourinho kiên quyết phản đối khả năng để ngôi sao quan trọng bậc nhất hàng công ra đi.

Arsenal nhắm Vinicius Junior. (Ảnh: Getty Images)

Bên cạnh đó, Arsenal còn chuẩn bị phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh để hỏi mua Julian Alvarez từ Atletico Madrid. Tiền đạo 26 tuổi người Argentina sở hữu bộ kỹ năng săn bàn toàn diện cùng khả năng kết nối lối chơi đa năng, được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo giúp Pháo thủ gia tăng hỏa lực cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Real Madrid vỡ mộng thương vụ Yan Diomande

Ở chiều ngược lại, tham vọng của Real Madrid vừa nhận một gáo nước lạnh từ RB Leipzig. Đại diện nước Đức đã thẳng thừng từ chối đề nghị trị giá 85,4 triệu bảng dành cho tài năng trẻ Yan Diomande. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi người Bờ Biển Ngà đang trải qua giai đoạn thăng hoa rực rỡ và trở thành mục tiêu tranh giành gắt gao của cả Liverpool lẫn Manchester City.

Làn sóng chuyển động tại Serie A và động thái của Manchester United

Tại Italy, Inter Milan đang dành sự quan tâm đặc biệt cho trung vệ Cristian Romero của Tottenham. Đội bóng áo sọc xanh-đen kỳ vọng bản năng phòng ngự mạnh mẽ của tuyển thủ Argentina 28 tuổi sẽ củng cố vững chắc hệ thống phòng ngự cho tham vọng xưng vương tại Serie A.

Inter muốn sở hữu Cristian Romero. (Ảnh: Getty Images)

Đáng chú ý, Juventus cũng đã chủ động mở cuộc đàm phán trực tiếp với đại diện của Bruno Fernandes. Tiền vệ 31 tuổi người Bồ Đào Nha vốn là thủ lĩnh không thể thay thế tại Manchester United nhiều năm qua, nhưng đại diện thành Turin vẫn muốn tìm kiếm cơ hội đưa anh về Serie A.

Trái ngược với sự chủ động của Juventus, Manchester United lại đang khiến AS Roma bất bình do sự chậm trễ trong việc gửi đề nghị chính thức cho Manu Kone. Thái độ thiếu quyết đoán từ phía đại diện nước Anh buộc ban lãnh đạo Roma phải tính đến các phương án chuyển nhượng khác cho tiền vệ 25 tuổi người Pháp.

Chelsea thanh lọc và giữ chân nhân sự hàng thủ

Tại London, Chelsea vừa từ chối lời đề nghị thứ ba liên tiếp từ câu lạc bộ Como dành cho trung vệ Trevoh Chalobah. Mặc dù cầu thủ 27 tuổi người Anh gặp khó khăn trong việc giành suất đá chính, đội bóng thành London vẫn kiên quyết giữ anh ở lại Stamford Bridge.

Trong khi đó, Napoli đang gia tăng sự chú ý đến Benoit Badiashile. Đội bóng miền Nam Italy mong muốn giải cứu trung vệ 25 tuổi người Pháp khỏi băng ghế dự bị tại Chelsea để gia cố lực lượng cho mùa giải mới.