Chuyển nhượng ngày 2/8: Trabzonspor vượt mặt Besiktas giành Salah, Man City nhắm Pedro Neto 70 triệu bảng Thị trường chuyển nhượng hè chứng kiến những biến động lớn khi Mohamed Salah tiến sát giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Man City đưa Pedro Neto vào tầm ngắm và Inter Milan quyết tâm sở hữu Curtis Jones.

Thị trường chuyển nhượng hè đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hàng loạt thương vụ đáng chú ý. Tâm điểm hướng về tương lai của Mohamed Salah khi chân sút người Ai Cập bất ngờ thay đổi bến đỗ tiếp theo, cùng với kế hoạch tăng cường nhân sự quy mô lớn từ các ông lớn Premier League như Manchester City, Arsenal và Chelsea.

Trabzonspor áp sát Mohamed Salah, Man City kích hoạt thương vụ Pedro Neto

Tiền đạo Mohamed Salah chuẩn bị hoàn tất chuyến đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chia tay Liverpool. Dù chân sút 34 tuổi từng đạt thỏa thuận miệng với Besiktas trước đó, Trabzonspor đã nhanh chóng nhảy vào cuộc đua và đạt thỏa thuận cá nhân với tiền đạo người Ai Cập. Sự xuất hiện của Salah hứa hẹn nâng tầm sức mạnh hàng công của Trabzonspor ở mùa giải mới.

Salah sắp đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh đó, Manchester City đang cân nhắc nghiêm túc khả năng chiêu mộ tiền đạo cánh Pedro Neto từ Chelsea. Tuyển thủ 26 tuổi người Bồ Đào Nha hiện được đội bóng chủ quản định giá khoảng 70 triệu bảng. HLV Enzo Maresca rất muốn tái hợp với Pedro Neto và đang thúc đẩy ban lãnh đạo Manchester City nhanh chóng xúc tiến đàm phán để hoàn tất thương vụ bom tấn này.

Pedro Neto được Man City săn đón. Ảnh: Getty Images.

Inter Milan quyết thâu tóm Curtis Jones, Arsenal nhắm Ezri Konsa

Ở tuyến giữa, tiền vệ Curtis Jones đang tạo áp lực lên ban lãnh đạo Liverpool nhằm tạo điều kiện cho anh gia nhập Inter Milan. Đội bóng nước Ý vừa bị từ chối lời đề nghị đầu tiên trị giá 21 triệu bảng cho tuyển thủ 25 tuổi người Anh. Tuy nhiên, Inter Milan không bỏ cuộc và đang chuẩn bị gói chuyển nhượng mới trị giá 30 triệu bảng, đúng bằng mức định giá mà Liverpool yêu cầu.

Tại Premier League, hậu vệ Ezri Konsa của Aston Villa bày tỏ nguyện vọng chuyển sang khoác áo Arsenal. Ngôi sao 28 tuổi người Anh là trụ cột hàng thủ của Aston Villa trong nhiều mùa giải qua. Phía Arsenal cũng đang nghiên cứu phương án tiếp cận Konsa nhằm gia tăng chiều sâu cho hệ thống phòng ngự.

Ngoài ra, cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Giorgio Scalvini bên phía Atalanta đang trở nên vô cùng nóng dẻo. Chelsea và Tottenham đã chính thức gia nhập cuộc đua cùng Newcastle. Cầu thủ 22 tuổi người Ý được Atalanta định giá 42 triệu bảng. Để chiếm ưu thế, Newcastle chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức trị giá 34 triệu bảng nhằm vượt mặt hai đối thủ London.

Những chuyển động đáng chú ý khác trên thị trường chuyển nhượng

Trên hàng công, Manchester United gần như đã hết cơ hội sở hữu tiền đạo Iliman Ndiaye khi Everton kiên quyết đòi mức giá 75 triệu bảng cho tuyển thủ 26 tuổi người Senegal. Đại diện Saudi Arabia là Al-Hilal sẵn sàng chi đủ số tiền này, buộc Quỷ đỏ phải rút lui khỏi thương vụ.

Trong khi đó, Chelsea đang lên kế hoạch trói chân tiền đạo Joao Pedro bằng một bản hợp đồng mới. Dù chân sút 24 tuổi người Brazil vẫn còn thời hạn hợp đồng đến năm 2032, The Blues vẫn muốn thưởng cho anh một thỏa thuận nâng cấp nhằm đập tan sự quan tâm từ Barcelona.

Ở phân khúc tiềm năng, Fulham đang cạnh tranh gay gắt với Ajax, PSV Eindhoven, Real Betis và Como để giành chữ ký của tiền đạo Troy Parrott (24 tuổi) từ AZ Alkmaar. Tại giải Hạng Nhất Anh, Hull City đang tiến hành đàm phán chi tiết với Benfica để hỏi mượn chân sút 22 tuổi người Croatia, Franjo Ivanovic.