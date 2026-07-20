Chuyển nhượng sáng 20/7: Arsenal nhắm John Stones, Juventus săn đón Emiliano Martinez Thị trường chuyển nhượng Premier League biến động khi Arsenal tìm phương án thay thế Saliba bằng John Stones, trong khi Juventus ưu tiên chiêu mộ thủ thành Emiliano Martinez.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những nước đi chiến lược từ các ông lớn châu Âu. Trong bối cảnh các đội bóng ráo riết củng cố đội hình trước mùa giải mới, những cái tên dày dạn kinh nghiệm như John Stones hay Emiliano Martinez bất ngờ trở thành tâm điểm của các thương vụ bom tấn tiềm năng.

Arsenal và kế hoạch gia cố hàng thủ với John Stones

Arsenal đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi trung vệ trụ cột William Saliba dính chấn thương. Để duy trì tham vọng cạnh tranh danh hiệu, HLV Mikel Arteta cùng ban lãnh đạo đội bóng đang cân nhắc phương án chiêu mộ John Stones. Trung vệ 32 tuổi người Anh được xem là sự thay thế trực tiếp và chất lượng nhờ kinh nghiệm dày dạn tại Premier League.

Đáng chú ý, Arsenal đang lên kế hoạch ký hợp đồng với Stones dưới dạng chuyển nhượng tự do nếu quá trình hồi phục của Saliba kéo dài hơn dự kiến. Đây được coi là bước đi nhằm đảm bảo chiều sâu đội hình cho "Pháo thủ" trong giai đoạn khốc liệt sắp tới. (Nguồn: Sun)

Stones lọt vào tầm ngắm của Arsenal. Ảnh: Getty.

Chelsea và Juventus chạy đua vũ trang

Tại Tây London, Chelsea đã chính thức mở cuộc đàm phán với Crystal Palace về trường hợp của trung vệ Maxence Lacroix. Cầu thủ 26 tuổi người Pháp hiện được định giá khoảng 55 triệu bảng. Đội bóng của tỷ phú Todd Boehly cần sớm chốt mức phí này nếu muốn đưa Lacroix về sân Stamford Bridge để nâng cấp hệ thống phòng ngự vốn chưa thực sự ổn định. (Nguồn: Talksport)

Trong khi đó, tại Italy, Juventus đã xác định thủ thành Emiliano Martinez là mục tiêu chuyển nhượng số một. Tuyển thủ quốc gia Argentina, người đang có phong độ cực cao trong màu áo Aston Villa, được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho tham vọng tái thiết của "Bà đầm già". Trong trường hợp không thể thuyết phục Aston Villa nhả người, Juventus đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng mang tên David de Gea từ Fiorentina. (Nguồn: Calciomercato)

Emiliano Martinez có thể đến Serie A chơi bóng. Ảnh: Getty.

Cuộc chiến giành chữ ký giữa các đại gia

Liverpool đang chuẩn bị bước vào cuộc đua song mã với Manchester United để giành chữ ký của tiền vệ Manu Kone từ AS Roma. Cầu thủ 25 tuổi người Pháp đã gây ấn tượng mạnh tại Serie A nhờ khả năng kiểm soát tuyến giữa và nhãn quan chiến thuật sắc bén. (Nguồn: Football Insider)

Không dừng lại ở đó, đội chủ sân Anfield còn đang cạnh tranh quyết liệt với Arsenal trong thương vụ Daniel Svensson. Hậu vệ cánh trái thuộc biên chế Borussia Dortmund đang là một trong những tài năng trẻ được săn đón nhất tại Bundesliga nhờ khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng. (Nguồn: Caught Offside)

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