Chuyển nhượng sáng 8/8: Liverpool mượn Ronald Araujo, Arsenal cạnh tranh MU chiêu mộ Esposito Liverpool mượn thành công Ronald Araujo từ Barcelona, trong khi Manchester City tính chiêu mộ Enzo Fernandez. Arsenal gia nhập cuộc đua giành Esposito với MU.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang chứng kiến những biến động mãnh liệt khi các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu gấp rút hoàn thiện đội hình. Đáng chú ý nhất, Liverpool đã đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Ronald Araujo từ Barcelona, trong khi cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ Pio Esposito giữa Arsenal và Manchester United tiếp tục tăng nhiệt.

Liverpool kích nổ thương vụ Ronald Araujo và đàm phán mua Barcola

Trong một động thái bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng, Liverpool đã đạt thỏa thuận mượn trung vệ Ronald Araujo từ Barcelona cho mùa giải 2026/2027. Thông tin này được hai nhà báo uy tín Fabrizio Romano và Matteo Moretto đồng loạt xác nhận. Sự xuất hiện của Araujo hứa hẹn mang lại chất thép và chiều sâu cần thiết cho hàng phòng ngự của đội chủ sân Anfield.

Ronald Araujo là thương vụ bất ngờ của Liverpool. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh thương vụ Araujo, Liverpool cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán sơ bộ với Paris Saint-Germain về trường hợp của tiền đạo cánh Bradley Barcola. Cầu thủ 23 tuổi người Pháp nằm trong danh sách ưu tiên để tăng cường sức mạnh hành lang biên. Dù vậy, đàm phán đang gặp trở ngại do sự chênh lệch lớn về mức định giá giữa hai bên.

Arsenal cạnh tranh gay gắt với Manchester United vì Pio Esposito

Tại nước Anh, Arsenal đã chính thức gia nhập cuộc đua cùng Manchester United để giành chữ ký của tiền đạo trẻ Pio Esposito từ Inter Milan. Chân sút 21 tuổi người Ý hiện được Inter định giá lên tới 73 triệu bảng. Cả hai đại gia Premier League đều liên tục cử tuyển trạch viên theo dõi sát sao phong độ của chân sút tiềm năng này.

Pio Esposito là chân sút đầy triển vọng. Ảnh: Getty Images.

Ở chiều ngược lại, tham vọng bổ sung nhân sự của Manchester United vừa bị dội một gáo nước lạnh khi Newcastle United thẳng thừng từ chối bán hậu vệ Lewis Hall. Cầu thủ 21 tuổi người Anh nhận được sự quan tâm lớn từ Quỷ đỏ, nhưng Newcastle lập tức khước từ lời đề nghị tiếp cận ban đầu để giữ chân trụ cột.

Đối với Arsenal, Pháo thủ đang lên kế hoạch chiêu mộ trung vệ Ezri Konsa từ Aston Villa nhằm gia cố hàng thủ. Dù vậy, kế hoạch săn đón Cristian Romero của Arsenal đã hoàn toàn thất bại khi Tottenham Hotspur kiên quyết không nhượng bộ ngôi sao người Argentina cho kình địch cùng thành phố dưới bất kỳ giá nào.

Man City và Napoli tính toán các phương án nhân sự mới

Tại Manchester City, ban lãnh đạo đang cân nhắc khả năng chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea. Ngôi sao 25 tuổi người Argentina trở thành mục tiêu hàng đầu khi Rodri nhiều khả năng sẽ chuyển sang khoác áo Barcelona. Man City tin rằng Enzo Fernandez là sự bổ sung chất lượng để duy trì sức mạnh khu trung tuyến.

Trong khi đó, Napoli đang đẩy mạnh kế hoạch củng cố cả hàng công lẫn hàng thủ. Đội bóng Ý đã đưa tiền đạo Gabriel Jesus của Arsenal vào danh sách mục tiêu hàng đầu và bắt đầu liên hệ với người đại diện của anh. Ngoài ra, Napoli cũng hy vọng sẽ mượn thành công trung vệ Benoit Badiashile từ Chelsea đến hết mùa giải nhằm gia tăng chiều sâu đội hình.