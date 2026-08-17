Chuyển nhượng Tottenham: Năm thương vụ tiềm năng trước thềm mùa giải mới Tottenham Hotspur đang hoạt động sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng hè nhằm bổ sung lực lượng và tinh chỉnh đội hình dưới thời HLV Roberto De Zerbi.

Sau một mùa giải không như kỳ vọng, Tottenham Hotspur đang có những bước đi vô cùng quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch Ngoại hạng Anh sắp khởi tranh, ban lãnh đạo đội bóng bắc London đang đẩy mạnh các thương vụ mua bán tiềm năng để hoàn thiện bộ khung đội hình cho tân HLV Roberto De Zerbi.

Các mục tiêu tấn công hàng đầu: Cody Gakpo và Savinho

Ở mặt trận tấn công, Tottenham đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Cody Gakpo của Liverpool. Các điều khoản cá nhân giữa Spurs và chân sút người Hà Lan đã hoàn tất. Đại diện bắc London coi Gakpo là sự bổ sung lý tưởng cho vị trí trung phong bên cạnh Dominic Solanke. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lúc này là mức giá tối thiểu 60 triệu bảng mà phía Liverpool yêu cầu.

Gakpo là một mục tiêu của Liverpool. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh đó, Spurs cũng đang xúc tiến chiêu mộ chạy cánh Savinho từ Manchester City. Ngôi sao 22 tuổi người Brazil đã chủ động nộp yêu cầu chuyển nhượng để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn, sau khi chỉ đá chính 7 trận tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Để sở hữu chữ ký của anh, Tottenham dự kiến phải chi khoảng 65 triệu bảng.

Tăng cường hàng thủ và phương án nhân sự chiều ra

Để khỏa lấp khoảng trống ở hành lang cánh phải sau khi Djed Spence chuyển sang Inter Milan với giá 30 triệu bảng, HLV De Zerbi đã đưa Daniel Munoz của Crystal Palace vào tầm ngắm. Hậu vệ này được định giá khoảng 20 triệu bảng và được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh với Pedro Porro.

Lucas Bergvall có thể chia tay Spurs. Ảnh: Getty Images.

Ở chiều ngược lại, tiền vệ trẻ Lucas Bergvall đã bày tỏ nguyện vọng rời đội bóng để đảm bảo cơ hội đá chính. Dù đánh giá cao tiềm năng của cầu thủ 20 tuổi, HLV De Zerbi khẳng định sẽ không níu kéo bất kỳ ai không còn muốn cống hiến. Spurs đã ra mức giá tối thiểu 60 triệu bảng cho Bergvall trước sự quan tâm từ Newcastle và Nottingham Forest.

Ngoài ra, sao trẻ Mikey Moore cũng đang đứng trước khả năng được gửi đi cho mượn tại Koln nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, sau khi thương vụ này tạm hoãn để đợi Spurs hoàn tất việc bổ sung nhân sự hàng công.