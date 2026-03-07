An sinh - Cuộc sống Chuyện ở chi bộ giúp dân thoát nghèo Chi bộ một thôn nhỏ của xã Đạ Huoai, vùng đất gắn với cây sầu riêng đang đoàn kết vì một mục tiêu chung, vươn lên xóa nghèo. Suốt 5 năm, những đảng viên của chi bộ đã một lòng cùng cư dân phấn đấu.

Sầu riêng giúp cư dân thôn 19 vươn lên thoát nghèo

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Bí thư Chi bộ thôn 19, xã Đạ Huoai, thôn có 185 hộ. Trước đây, người dân sống chỉ nhờ vào việc trồng 3 loại cây mì - mía - điều. Cây nào cũng chỉ cho bà con đủ ăn, đời sống cơ bản là nghèo. Thêm vào đó, cư dân sống rải rác, đất đai ít và cũng khá khô cằn, lại có đông bà con đồng bào dân tộc ít người nên đời sống rất khó khăn. Vì vậy, mục tiêu của chi bộ thôn là quyết tâm cùng bà con vươn lên, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả để thoát nghèo.

Bà Ngọc Vân chia sẻ, từ năm 2021, nhiều nông dân khu vực Đạ Huoai khá giả nhờ trồng sầu riêng, nhưng thôn 19 còn rất ít người trồng. Vậy là chi bộ quyết tâm xây dựng mô hình Dân vận khéo, vận động Nhân dân trồng cây sầu riêng.

“Chúng tôi không nói suông mà giao trực tiếp từng đảng viên cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cho bà con trồng và canh tác đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật. Bản thân gia đình tôi cũng trồng sầu riêng vào năm 2021. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau, miệng nói tay làm mới có hiệu quả”, nữ Bí thư nhớ lại.

Chi bộ thôn, các đoàn thể luôn cùng đồng hành với bà con để thoát nghèo

Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật, chi bộ còn kết hợp chặt chẽ với Ban Công tác Mặt trận, trưởng thôn để có nhiều hỗ trợ cụ thể. “Trưởng thôn Phạm Ngọc Hiền là người trồng sầu riêng rất có kinh nghiệm, vừa hỗ trợ bà con mua phân bón, thuốc giá tốt, vừa hướng dẫn kỹ thuật tận tình”, bà Vân chia sẻ thêm.

Được biết, hiện nay, thôn 19 đã có 180 ha sầu riêng, trong đó 120 ha đã cho thu hoạch. 120 ha sầu riêng đang thu hoạch đăng ký tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, bảo đảm sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng, hướng đến phát triển bền vững. 100% diện tích đã được người dân thôn 19 đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, trong đó 105 ha áp dụng công nghệ tiên tiến tưới phân qua béc phun, vừa giảm công lao động, tiết kiệm chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả canh tác.

Công tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cũng đạt được những con số ấn tượng với 34 hộ tham gia hợp tác xã, 8 hộ tham gia tổ hợp tác và 120 ha sầu riêng được cấp mã số vùng trồng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch.

Con đường chạy vào khu sản xuất thôn 19 được Nhà nước và Nhân dân cùng làm

Ông K’Liền cũng là hộ nông dân được Chi bộ thôn 19 thuyết phục và hỗ trợ trồng, chăm sóc cây sầu riêng từ năm 2021. Từ cây điều năng suất thấp, gia đình ông đã có 6 sào sầu riêng cho thu hoạch, với năng suất khá ổn định. Ông K’Liền là 1 trong hàng chục hộ vươn lên khá giả, với sự hỗ trợ của chi bộ thôn cũng như các đoàn thể. Toàn thôn 19 có 16 hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, 20 hộ thu nhập từ 600 - 800 triệu đồng và 23 hộ đạt mức 400 - 500 triệu đồng/năm.

Ông Phan Đình Thông, Phó Ban Xây dựng Đảng xã Đạ Huoai nhận xét, mô hình hướng dẫn bà con trồng và chăm sóc sầu riêng của Chi bộ thôn 19 là mô hình cho hiệu quả rõ rệt. Dù chi bộ chỉ có 8 đảng viên nhưng với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” và “cùng làm, cùng chia sẻ” của từng đảng viên đã tạo được niềm tin trong Nhân dân, đem lại cuộc sống ngày càng khởi sắc cho người dân địa phương.