Chuyển quyền sử dụng đất trước, xóa thế chấp sau có được không?

Điều kiện thực hiện quyền của người sử dụng đất được quy định tại Điều 45 Luật Đất đai, trong đó không có quy định điều kiện quyền sử dụng đất đang thế chấp.

Trước đây, Điều 12 Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN có hướng dẫn thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản sau khi xử lý tài sản bảo đảm. Hiện nay, văn bản này đã hết hiệu lực.

Mặc dù Nghị định số 151/2025/NĐ-CP có quy định trình tự về nhận quyền sử dụng đất do xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm, tuy nhiên không có quy định phải xóa đăng ký thế chấp trước khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Ông Lê Quý Đôn (Đồng Nai) hỏi, trường hợp này có thể chuyển quyền trước rồi xóa đăng ký thế chấp sau hoặc thực hiện đồng thời theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP được không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Điều kiện thực hiện quyền của người sử dụng đất được quy định tại Điều 45 Luật Đất đai, trong đó không có quy định điều kiện quyền sử dụng đất đang thế chấp.

Quyền sử dụng đất đang thế chấp mà chưa xóa đăng ký thế chấp có được chuyển nhượng hay không thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, pháp luật về giao dịch bảo đảm. Do đó, ông có thể gửi phản ánh, kiến nghị đến Bộ Tư pháp để được hướng dẫn thực hiện cụ thể.