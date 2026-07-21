Thông tin Chuyên Thiết Bị – Địa chỉ cung cấp thiết bị đo lường điện chính hãng cho doanh nghiệp sản xuất Với hơn 15 năm kinh nghiệm trên thị trường, Chuyên Thiết Bị (Lidinco) là đơn vị phân phối thiết bị đo lường điện đa thương hiệu, cung cấp đa dạng sản phẩm từ máy hiện sóng, đồng hồ vạn năng, máy đo LCR đến các thiết bị kiểm tra an toàn điện. Doanh nghiệp được nhiều nhà máy sản xuất, phòng nghiên cứu và tổ chức kiểm định lựa chọn nhờ nguồn hàng chính hãng, dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp và chính sách hỗ trợ lâu dài.

Chuyên Thiết Bị – Địa Điểm Mua Sắm Thiết Bị Đo Lường Điện Tin Cậy

Thiết bị đo lường điện là nền tảng kỹ thuật của mọi nhà máy sản xuất hiện đại — từ khâu kiểm tra linh kiện đầu vào, đo kiểm trong quá trình sản xuất cho đến kiểm định sản phẩm đầu ra trước khi xuất xưởng. Nhu cầu ngày càng đa dạng trong khi thị trường lại có quá nhiều thương hiệu và chủng loại khác nhau khiến việc tìm đúng thiết bị từ đúng nhà cung cấp trở thành bài toán không nhỏ với bộ phận kỹ thuật và mua hàng tại các nhà máy.

Chuyên Thiết Bị — thương hiệu thuộc Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Cuộc Sống (Lidinco) — là nhà phân phối thiết bị đo lường điện đa thương hiệu với hơn 15 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam, phục vụ hàng trăm nhà máy sản xuất, phòng R&D và tổ chức kiểm định trên cả nước.

Gian hàng thiết bị đo lường điện của Lidinco tại VIMF 2026 Bình Dương

Những Điểm Nổi Bật Mà Chuyên Thiết Bị Mang Đến Cho Khách Hàng

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của các nhà máy sản xuất — nơi bộ phận kỹ thuật thường đã có sẵn cấu hình thiết bị cần mua và chỉ cần tìm đúng nhà cung cấp đáng tin cậy — Chuyên Thiết Bị tập trung vào việc đáp ứng nhanh, chính xác và minh bạch. Báo giá đúng cấu hình, hàng chính hãng có đủ hồ sơ CO/CQ, giao hàng đúng hẹn và hỗ trợ kỹ thuật sau bán là những cam kết cốt lõi mà đơn vị xây dựng trong suốt hơn 15 năm qua.

Với danh mục đa thương hiệu trải rộng từ các hãng đại diện chính hãng đến các tên tuổi lớn toàn cầu, Chuyên Thiết Bị có khả năng đáp ứng linh hoạt cả về thương hiệu lẫn mức giá — phù hợp với đa dạng yêu cầu từ nhà máy sản xuất quy mô lớn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Gian hàng thiết bị đo điện của Lidinco tại VIMF 2025

Danh Mục Thiết Bị Đo Lường Điện Tại Chuyên Thiết Bị

Tại trang thiết bị đo lường điện của Chuyên Thiết Bị, khách hàng có thể tìm thấy đầy đủ các nhóm thiết bị phục vụ đo lường, kiểm tra tín hiệu, cấp nguồn và kiểm định an toàn điện trong môi trường công nghiệp và phòng thí nghiệm.

Máy hiện sóng và máy phân tích phổ phục vụ phân tích tín hiệu, debug mạch điện tử và kiểm tra EMC.

Đồng hồ vạn năng, ampe kìm và máy đo điện trở là bộ công cụ thiết yếu cho đội bảo trì hệ thống điện nhà máy.

Máy đo LCR kiểm tra chính xác chất lượng linh kiện thụ động đầu vào theo tiêu chuẩn QC.

Bộ nguồn DC và nguồn AC lập trình phục vụ cấp điện ổn định cho các bài test và mô phỏng lưới điện đa tiêu chuẩn quốc tế.

Thiết bị kiểm tra an toàn điện — hipot tester, insulation tester, đo dòng rò — đáp ứng yêu cầu kiểm định sản phẩm điện xuất khẩu theo chuẩn IEC và UL.

Máy đo linh kiện điện tử

Đa Dạng Thương Hiệu — Đáp Ứng Mọi Phân Khúc

Chuyên Thiết Bị sở hữu danh mục thương hiệu đa dạng — kết hợp giữa các hãng đại diện chính hãng và các tên tuổi lớn toàn cầu — cho phép đáp ứng linh hoạt từ nhu cầu phổ thông đến yêu cầu kỹ thuật chuyên nghiệp cao nhất.

Trong nhóm thương hiệu đại diện chính hãng:

Siglent với máy hiện sóng và nguồn DC hiệu năng cao;

Tonghui chuyên máy đo LCR độ chính xác

ITECH với hơn 700 model nguồn AC/DC và tải điện tử;

Twintex và Ainuo phủ phân khúc nguồn AC và thiết bị kiểm tra an toàn điện;

Matrix cung cấp nguồn DC compact cho dây chuyền sản xuất

Bên cạnh đó, Chuyên Thiết Bị còn phân phối các thương hiệu đo lường điện nổi tiếng toàn cầu như

Fluke (Mỹ): đồng hồ vạn năng và ampe kìm công nghiệp bền bỉ;

Hioki và Kyoritsu (Nhật Bản): thiết bị đo điện chính xác cao được tin dùng lâu năm trong ngành;

Sanwa (Nhật Bản): đồng hồ vạn năng quen thuộc với nhiều thế hệ kỹ sư Việt Nam

Nhân viên Lidinco tư vấn thiết bị đo lường tại gian hàng

Hàng Chính Hãng, Giao Dịch Minh Bạch, Hỗ Trợ Tận Tâm

Điều mà khách hàng nhà máy đánh giá cao khi làm việc với Chuyên Thiết Bị là sự minh bạch và nhất quán trong toàn bộ quy trình — từ báo giá đến hậu mãi. Báo giá phản hồi nhanh, đúng cấu hình, đầy đủ thông số kỹ thuật và điều kiện thương mại. Hàng giao kèm hồ sơ CO/CQ rõ ràng, hóa đơn đầy đủ — đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng và quy trình vendor onboarding của các tập đoàn sản xuất lớn. Hỗ trợ kỹ thuật sau bán đảm bảo thiết bị vận hành ổn định trong suốt vòng đời sử dụng.

Với doanh nghiệp đang tìm kiếm nhà phân phối thiết bị đo lường điện chính hãng, đa thương hiệu và có cam kết hỗ trợ lâu dài — Chuyên Thiết Bị là địa chỉ đáng tin cậy.

Thông Tin Liên Hệ

Doanh nghiệp có nhu cầu báo giá hoặc tìm hiểu thêm về thiết bị đo lường điện có thể liên hệ Chuyên Thiết Bị qua:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CUỘC SỐNG

Trụ sở chính: 487 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3977 8269 / 028 3977 8019

Email: [email protected]

VP Bắc Ninh: 184 Bình Than, phường Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam

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Email: [email protected]

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Website: https://chuyenthietbi.com/