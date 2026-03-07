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    Chuyển xếp ngạch chuyên viên chính các chức danh thuộc HĐND xã

    03/07/2026 11:05

    Ông Phan Sáu đang giữ chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã. Ông nghiên cứu Nghị định số 361/2025/NĐ-CP thì chỉ thấy hướng dẫn chuyển xếp ngạch chuyên viên chính ở UBND xã. Ông Sáu đề nghị hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch chuyên viên chính đối với các chức danh thuộc HĐND xã.

    Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

    Điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP quy định: "Cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử đang đảm nhiệm".

    Do đó, đề nghị ông căn cứ quy định nêu trên, nội dung tại Quy định số 368-QĐ/TW và tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP, trao đổi với cơ quan quản lý nơi công tác để xem xét, quyết định việc xếp lương, ngạch theo quy định.


    Theo baochinhphu.vn
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        Chuyển xếp ngạch chuyên viên chính các chức danh thuộc HĐND xã
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