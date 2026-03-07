Citizen AQ4090-08A: Sự giao thoa giữa bộ máy Eco-Drive siêu chính xác và nghệ thuật giấy Washi Mẫu đồng hồ Citizen AQ4090-08A phiên bản giới hạn 200 chiếc gây ấn tượng với mặt số giấy washi nhuộm thủ công, kết hợp cùng công nghệ Super Titanium và bộ máy Eco-Drive đỉnh cao.

Kỷ niệm 50 năm hệ thống sạc năng lượng mặt trời Eco-Drive, Citizen liên tục ra mắt các phiên bản giới hạn kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và nghệ thuật thủ công truyền thống Nhật Bản. Sản phẩm mới nhất trong bộ sưu tập "The Citizen" mang mã hiệu AQ4090-08A, nổi bật với mặt số giấy washi nhuộm màu indigo (xanh chàm) mô phỏng làn sương mù buổi sớm.

Nghệ thuật nhuộm giấy Washi và kỹ thuật Shibori độc bản

Điểm nhấn quan trọng nhất của Citizen AQ4090-08A chính là mặt số được làm từ giấy washi truyền thống. Để tạo ra hiệu ứng thị giác giống như sương mù trôi bồng bềnh trong sương sớm, các nghệ nhân đã sử dụng kỹ thuật nhuộm vải truyền thống có tên là "pole-wrap shibori".

Mỗi mặt số giấy washi indigo được nhuộm thủ công bằng kỹ thuật shibori truyền thống, tạo ra hoa văn độc nhất trên mỗi chiếc đồng hồ.

Quy trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ cực cao: giấy washi trắng được quấn quanh một ống trụ, buộc lại bằng dây để tạo ra các nếp nhăn nhỏ, sau đó được nhúng nhiều lần vào thuốc nhuộm indigo tự nhiên làm từ lá cây lên men. Do được thực hiện hoàn toàn thủ công, hoa văn trên mặt số của mỗi chiếc trong số 200 chiếc được sản xuất đều là duy nhất, không có hai chiếc nào hoàn toàn giống hệt nhau.

Cận cảnh mặt số giấy washi của Citizen AQ4090-08A với các chi tiết kim và cọc số được hoàn thiện tinh xảo.

Bộ máy Caliber A060: Đỉnh cao của độ chính xác

Bên trong lớp vỏ tinh xảo là bộ máy Caliber A060 Eco-Drive độc quyền của Citizen. Đây là một trong những bộ máy thạch anh chính xác nhất thế giới hiện nay với sai số chỉ ±5 giây mỗi năm. Điều này vượt xa tiêu chuẩn thông thường của các dòng đồng hồ thạch anh cao cấp khác.

Ngoài độ chính xác tuyệt đối, bộ máy này còn tích hợp hàng loạt tính năng thông minh:

Lịch vạn niên: Được lập trình chính xác đến tháng 2 năm 2100.

Được lập trình chính xác đến tháng 2 năm 2100. Khả năng tự chỉnh kim: Tự động điều chỉnh vị trí kim nếu bị lệch do va đập.

Tự động điều chỉnh vị trí kim nếu bị lệch do va đập. Chống từ tính: Đạt tiêu chuẩn JIS Class 1.

Đạt tiêu chuẩn JIS Class 1. Thời gian hoạt động: Lên đến 1,5 năm trong chế độ tiết kiệm năng lượng sau một lần sạc đầy.

Lên đến 1,5 năm trong chế độ tiết kiệm năng lượng sau một lần sạc đầy. Chức năng bảo vệ: Phát hiện va chạm và khóa cơ chế để bảo vệ bộ máy.

Citizen AQ4090-08A sử dụng dây đeo da cá sấu đen, mang lại cảm giác sang trọng và cổ điển.

Vật liệu Super Titanium và hoàn thiện Duratect Platinum

Citizen AQ4090-08A sở hữu bộ vỏ 40mm làm từ Super Titanium - vật liệu độc quyền của hãng với đặc tính nhẹ hơn nhưng cứng gấp 5 lần thép không gỉ. Bề mặt vỏ được xử lý bằng lớp phủ Duratect Platinum, không chỉ tăng khả năng chống trầy xước mà còn mang lại vẻ sáng bóng sang trọng như bạch kim.

Mặt kính của đồng hồ là sapphire cong đôi với lớp phủ Clarity Coating chống phản chiếu, giúp người dùng có thể quan sát mặt số rõ nét ở mọi góc độ ánh sáng. Khác với các phiên bản tiền nhiệm dùng dây kim loại, AQ4090-08A đi kèm dây đeo da cá sấu màu đen, nhấn mạnh phong cách lịch lãm của một chiếc dress watch cao cấp.

Mặt sau của đồng hồ được đánh số thứ tự riêng biệt và có biểu tượng đại bàng đặc trưng của dòng The Citizen.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc điểm Thông số chi tiết Mã sản phẩm Citizen AQ4090-08A Bộ sưu tập The Citizen (Phiên bản giới hạn 200 chiếc) Bộ máy Citizen Caliber A060 Eco-Drive (Năng lượng mặt trời) Độ chính xác ±5 giây/năm Kích thước vỏ 40mm (Dày 12,2mm) Chất liệu vỏ Super Titanium với lớp phủ Duratect Platinum Mặt kính Sapphire cong đôi (Clarity Coating) Mặt số Giấy Washi nhuộm Indigo thủ công (Shibori) Dây đeo Da cá sấu đen Chống nước 10 ATM (100 mét) Giá tham khảo 3.000 USD / 440.000 Yên

Citizen AQ4090-08A dự kiến sẽ chính thức mở bán tại thị trường Mỹ và Nhật Bản vào tháng 8 tới. Với số lượng giới hạn chỉ 200 chiếc trên toàn thế giới, đây không chỉ là một thiết bị xem giờ chính xác mà còn là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị sưu tầm cao dành cho những người yêu thích đồng hồ Nhật Bản.

Góc nhìn chính diện của Citizen AQ4090-08A với biểu tượng đại bàng vàng trên mặt số.