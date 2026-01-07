Tin mới

    Citizen Campanola AO1032-03L: Đỉnh cao kỹ nghệ đồng hồ thiên văn với 452 vì sao

    Tuệ Nhân01/07/2026 10:53

    Citizen ra mắt Campanola AO1032-03L bản giới hạn, kỷ niệm 40 năm Cosmosign với mặt số xoay hiển thị 452 vì sao và 119 tinh vân chính xác theo thời gian thực.

    Campanola, phân khúc đồng hồ xa xỉ nội địa Nhật Bản của Citizen, vừa giới thiệu mẫu AO1032-03L nhằm kỷ niệm 40 năm ra đời dòng Cosmosign danh tiếng. Đây không chỉ là một cỗ máy thời gian thông thường mà còn là một thiết bị thiên văn học thu nhỏ trên cổ tay, cho phép người dùng quan sát bầu trời đêm một cách chính xác nhất.

    Kỹ thuật chế tác mặt số thiên văn phức tạp

    Điểm nhấn quan trọng nhất của Campanola AO1032-03L chính là mặt số xoay (planisphere) hiển thị bản đồ sao. Được hiệu chỉnh theo vĩ độ 35 độ Bắc, mặt số này có khả năng mô phỏng chuyển động của bầu trời đêm trong thời gian thực. Citizen đã đưa vào một diện tích chỉ 39 mm tổng cộng 452 ngôi sao có độ sáng biểu kiến từ 4.0 trở lên, cùng với 119 tinh vân và cụm sao chính.

    Đồng hồ Citizen Campanola AO1032-03L với mặt số xanh thẳm hiển thị bản đồ sao
    Citizen Campanola AO1032-03L sở hữu mặt số màu xanh thẳm với màn hình hiển thị chính xác các chòm sao xoay theo thời gian thực.

    Mặt số này xoay ngược chiều kim đồng hồ đồng bộ với thời gian thực, cho phép người đeo xác định vị trí các chòm sao, cũng như thời điểm bình minh và hoàng hôn trực tiếp trên đồng hồ. Để đạt được độ chi tiết kinh ngạc này, cơ chế bản đồ sao được xây dựng từ 11 lớp in khác nhau với sai số cực nhỏ.

    Vật liệu tiên tiến và công nghệ bảo vệ bề mặt

    Thân vỏ của AO1032-03L được làm từ thép không gỉ nhưng được xử lý bằng công nghệ Duratect Amber độc quyền của Citizen. Đây là một quy trình làm cứng bề mặt tạo ra tông màu vàng ấm áp, đồng thời cung cấp khả năng chống trầy xước vượt trội hơn nhiều so với các phương pháp mạ vàng truyền thống.

    Chi tiết vỏ và mặt số của Citizen Campanola AO1032-03L

    Với độ dày 12,5 mm, chiếc đồng hồ này duy trì được kiểu dáng thanh thoát dù mang trong mình bộ máy quartz Cal.4394 phức tạp. Mặt sau của mỗi chiếc đồng hồ trong số 210 chiếc giới hạn đều được khắc số thứ tự riêng biệt, đi kèm với dây đeo bằng da cá sấu màu xanh navy sang trọng.

    Thông số kỹ thuật chi tiết

    Đặc tínhThông số kỹ thuật
    Mã sản phẩmAO1032-03L
    Bộ máyCitizen Cal.4394 Quartz
    Độ chính xác±20 giây mỗi tháng
    Chất liệu vỏThép không gỉ (Duratect Amber)
    Độ dày12,5 mm
    Số lượng giới hạn210 chiếc
    Tính năng đặc biệtBản đồ 452 vì sao, 119 tinh vân, hiển thị bình minh/hoàng hôn
    Mặt sau và dây da của Citizen Campanola AO1032-03L

    Vị thế trên thị trường và khả năng tiếp cận

    Dòng Campanola vốn nổi tiếng với việc sản xuất những chiếc đồng hồ quartz có độ tinh xảo kỹ thuật cao nhất thế giới từ năm 2001. Phiên bản AO1032-03L tiếp tục kế thừa di sản đó với mức giá niêm yết 363.000 Yên (khoảng 2.490 USD).

    Góc nhìn nghiêng của Citizen Campanola AO1032-03L

    Đáng chú ý, đây là phiên bản dành riêng cho thị trường Nhật Bản và hiện chưa có kế hoạch phân phối quốc tế chính thức. Điều này càng làm tăng thêm giá trị sưu tầm cho những người đam mê đồng hồ thiên văn học trên toàn thế giới.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Khoa học - công nghệ
          Citizen Campanola AO1032-03L: Đỉnh cao kỹ nghệ đồng hồ thiên văn với 452 vì sao
          • Mặc định

          Giám đốc: Lê Huy Toàn

          Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO