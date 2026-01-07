Citizen Campanola AO1032-03L: Đỉnh cao kỹ nghệ đồng hồ thiên văn với 452 vì sao Citizen ra mắt Campanola AO1032-03L bản giới hạn, kỷ niệm 40 năm Cosmosign với mặt số xoay hiển thị 452 vì sao và 119 tinh vân chính xác theo thời gian thực.

Campanola, phân khúc đồng hồ xa xỉ nội địa Nhật Bản của Citizen, vừa giới thiệu mẫu AO1032-03L nhằm kỷ niệm 40 năm ra đời dòng Cosmosign danh tiếng. Đây không chỉ là một cỗ máy thời gian thông thường mà còn là một thiết bị thiên văn học thu nhỏ trên cổ tay, cho phép người dùng quan sát bầu trời đêm một cách chính xác nhất.

Kỹ thuật chế tác mặt số thiên văn phức tạp

Điểm nhấn quan trọng nhất của Campanola AO1032-03L chính là mặt số xoay (planisphere) hiển thị bản đồ sao. Được hiệu chỉnh theo vĩ độ 35 độ Bắc, mặt số này có khả năng mô phỏng chuyển động của bầu trời đêm trong thời gian thực. Citizen đã đưa vào một diện tích chỉ 39 mm tổng cộng 452 ngôi sao có độ sáng biểu kiến từ 4.0 trở lên, cùng với 119 tinh vân và cụm sao chính.

Citizen Campanola AO1032-03L sở hữu mặt số màu xanh thẳm với màn hình hiển thị chính xác các chòm sao xoay theo thời gian thực.

Mặt số này xoay ngược chiều kim đồng hồ đồng bộ với thời gian thực, cho phép người đeo xác định vị trí các chòm sao, cũng như thời điểm bình minh và hoàng hôn trực tiếp trên đồng hồ. Để đạt được độ chi tiết kinh ngạc này, cơ chế bản đồ sao được xây dựng từ 11 lớp in khác nhau với sai số cực nhỏ.

Vật liệu tiên tiến và công nghệ bảo vệ bề mặt

Thân vỏ của AO1032-03L được làm từ thép không gỉ nhưng được xử lý bằng công nghệ Duratect Amber độc quyền của Citizen. Đây là một quy trình làm cứng bề mặt tạo ra tông màu vàng ấm áp, đồng thời cung cấp khả năng chống trầy xước vượt trội hơn nhiều so với các phương pháp mạ vàng truyền thống.

Với độ dày 12,5 mm, chiếc đồng hồ này duy trì được kiểu dáng thanh thoát dù mang trong mình bộ máy quartz Cal.4394 phức tạp. Mặt sau của mỗi chiếc đồng hồ trong số 210 chiếc giới hạn đều được khắc số thứ tự riêng biệt, đi kèm với dây đeo bằng da cá sấu màu xanh navy sang trọng.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc tính Thông số kỹ thuật Mã sản phẩm AO1032-03L Bộ máy Citizen Cal.4394 Quartz Độ chính xác ±20 giây mỗi tháng Chất liệu vỏ Thép không gỉ (Duratect Amber) Độ dày 12,5 mm Số lượng giới hạn 210 chiếc Tính năng đặc biệt Bản đồ 452 vì sao, 119 tinh vân, hiển thị bình minh/hoàng hôn

Vị thế trên thị trường và khả năng tiếp cận

Dòng Campanola vốn nổi tiếng với việc sản xuất những chiếc đồng hồ quartz có độ tinh xảo kỹ thuật cao nhất thế giới từ năm 2001. Phiên bản AO1032-03L tiếp tục kế thừa di sản đó với mức giá niêm yết 363.000 Yên (khoảng 2.490 USD).

Đáng chú ý, đây là phiên bản dành riêng cho thị trường Nhật Bản và hiện chưa có kế hoạch phân phối quốc tế chính thức. Điều này càng làm tăng thêm giá trị sưu tầm cho những người đam mê đồng hồ thiên văn học trên toàn thế giới.