Citizen nâng cấp dòng Promaster Marine: Sức mạnh từ bộ máy Eco-Drive E118 thế hệ mới Bộ sưu tập Citizen Promaster Marine mới gây ấn tượng với bộ máy Eco-Drive Caliber E118 kéo dài thời gian dự trữ năng lượng lên đến một năm. Với thiết kế 40,6mm gọn gàng và vật liệu dây đeo sinh học, đây là giải pháp tối ưu cho những người yêu thích đồng hồ lặn đa dụng.

Citizen vừa chính thức làm mới dòng đồng hồ lặn biểu tượng của mình bằng việc ra mắt bốn mẫu Promaster Marine thế hệ mới. Điểm nhấn quan trọng nhất trong lần ra mắt này không chỉ nằm ở màu sắc trẻ trung mà còn ở sự xuất hiện của bộ máy Eco-Drive Caliber E118, mang lại hiệu suất năng lượng vượt trội so với các thế hệ tiền nhiệm.

Bộ sưu tập Promaster Marine mới của Citizen bao gồm bốn mẫu với sự kết hợp màu sắc mặt số và dây đeo khác nhau.

Cải tiến vượt trội từ bộ máy Eco-Drive Caliber E118

Trái tim của dòng Promaster Marine mới là bộ máy Eco-Drive Caliber E118. Đây là bước tiến đáng kể trong công nghệ năng lượng ánh sáng của Citizen. Nếu như các dòng Eco-Drive thông thường thường duy trì thời gian hoạt động khoảng 6 tháng sau khi sạc đầy, thì Caliber E118 đã nâng con số này lên xấp xỉ một năm.

Việc cải thiện hiệu suất hấp thụ và chuyển hóa năng lượng không chỉ kéo dài thời lượng pin mà còn cho phép các kỹ sư thiết kế mặt số với độ bão hòa màu sắc cao hơn. Nhờ đó, Citizen có thể ứng dụng những gam màu rực rỡ và hiệu ứng chuyển sắc (gradient) phức tạp trên mặt số mà vẫn đảm bảo đủ ánh sáng xuyên qua để sạc cho pin quang điện bên dưới.

Citizen Promaster Marine BN0268-01E nổi bật với vòng bezel và dây đeo màu cam rực rỡ.

Thiết kế tối ưu cho khả năng sử dụng hàng ngày

Thay vì chạy theo xu hướng đồng hồ lặn kích thước lớn, Citizen chọn thông số 40,6mm cho đường kính vỏ thép không gỉ. Với độ dày chỉ 11,7mm và trọng lượng 86g, mẫu đồng hồ này đảm bảo sự thoải mái khi đeo trong thời gian dài và dễ dàng nằm gọn dưới ống tay áo sơ mi. Đây là một sự chuyển dịch tinh tế, giúp chiếc đồng hồ lặn chuyên dụng trở nên linh hoạt hơn trong nhiều hoàn cảnh sử dụng khác nhau.

Phiên bản BN0265-00A mang phong cách quân đội với mặt số trắng và dây đeo màu xanh olive.

Đáng chú ý, dây đeo của bộ sưu tập này sử dụng vật liệu BENEBiOL. Đây là một loại urethane sinh học có nguồn gốc thực vật được phát triển bởi Mitsubishi Chemical Group. Vật liệu này không chỉ thân thiện với môi trường mà còn được đánh giá cao về độ bền và sự mềm mại khi tiếp xúc với da tay.

Mặt số xanh gradient trên mẫu BN0267-04L tạo hiệu ứng chiều sâu ấn tượng.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của dòng Citizen Promaster Marine mới:

Đặc tính Thông số chi tiết Mã sản phẩm BN0265-00A, BN0266-07E, BN0267-04L, BN0268-01E Bộ máy Eco-Drive Caliber E118 (Năng lượng ánh sáng) Thời gian dự trữ năng lượng Khoảng 1 năm (khi sạc đầy) Độ chính xác ±15 giây mỗi tháng Chất liệu vỏ Thép không gỉ Kích thước Đường kính 40,6mm | Độ dày 11,7mm Kháng nước 200 mét (Diver's 200m) Mặt kính Kính khoáng (Mineral glass) Dây đeo Urethane sinh học BENEBiOL™ (20mm)

Phiên bản BN0266-07E dành cho những người ưa thích phong cách cổ điển và mạnh mẽ.

Tính sẵn có và giá bán

Bộ sưu tập Promaster Marine mới dự kiến sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Nhật Bản vào ngày 16 tháng 7 với mức giá niêm yết 69.300 Yên (tương đương khoảng 426 USD). Sau khi ra mắt tại nội địa, dòng sản phẩm này được kỳ vọng sẽ sớm xuất hiện tại các thị trường quốc tế khác bao gồm Mỹ và khu vực châu Á. Với sự kết hợp giữa công nghệ Eco-Drive bền bỉ và kích thước vỏ hiện đại, đây hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc đồng hồ lặn tầm trung.