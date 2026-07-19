Citizen ra mắt đồng hồ bạch kim mặt giấy Washi nhuộm thủ công giới hạn 200 chiếc Citizen AQ4090-08A sở hữu mặt số giấy Washi nhuộm Indigo độc bản kết hợp cùng bộ máy Eco-Drive chính xác ±5 giây mỗi năm và vỏ Super Titanium phủ bạch kim siêu bền.

Citizen vừa chính thức mở chương trình đặt hàng trước cho mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn "The Citizen" AQ4090-08A. Đây là sản phẩm kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống Nhật Bản và công nghệ chế tác vật liệu tiên tiến, với mức giá niêm yết 2.995 USD và chỉ có 200 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới.

Quy trình chế tác thủ công đảm bảo không có hai mặt số nào trên dòng The Citizen mới giống hệt nhau.

Kỹ thuật nhuộm Indigo và mặt số giấy Washi độc bản

Điểm nhấn quan trọng nhất của AQ4090-08A nằm ở mặt số được làm từ giấy Washi nhuộm chàm (Indigo) thủ công. Citizen áp dụng kỹ thuật nhuộm "pole-wrap shibori" truyền thống: giấy Washi trắng được quấn quanh một ống trụ, buộc chặt bằng dây để tạo ra các nếp nhăn li ti, sau đó được nhúng liên tục vào thuốc nhuộm chàm tự nhiên làm từ lá cây lên men.

Do quy trình này được thực hiện hoàn toàn bằng tay, các vân và sắc thái màu sắc trên mỗi mặt số là duy nhất, không có hai chiếc đồng hồ nào hoàn toàn giống nhau. Sự kết hợp giữa chất liệu giấy truyền thống và sắc xanh Indigo tạo nên chiều sâu thị giác đặc trưng, phản ánh triết lý thẩm mỹ tinh tế của người Nhật.

Độ chính xác vượt trội với bộ máy Caliber A060 Eco-Drive

Bên trong lớp vỏ sang trọng là bộ máy Caliber A060 độc quyền của Citizen. Đây là dòng máy Eco-Drive cao cấp nhất, sử dụng năng lượng ánh sáng để hoạt động, loại bỏ nhu cầu thay pin định kỳ. Đáng chú ý, Caliber A060 có sai số cực thấp, chỉ khoảng ±5 giây mỗi năm, vượt xa tiêu chuẩn của các dòng đồng hồ thạch anh thông thường.

Ở chế độ tiết kiệm năng lượng (power-save mode), đồng hồ có khả năng duy trì hoạt động lên đến 1,5 năm chỉ với một lần sạc đầy. Ngoài ra, máy còn tích hợp các tính năng cao cấp như lịch vạn niên, chức năng cảnh báo sớm khi pin yếu và khả năng chống sốc, tự động điều chỉnh kim khi có va chạm.

Vật liệu Super Titanium và lớp phủ Duratect Platinum

Vỏ đồng hồ có kích thước 40 mm, độ dày 12,2 mm, được chế tạo từ Super Titanium – vật liệu độc quyền của Citizen có trọng lượng nhẹ hơn thép nhưng độ cứng cao hơn gấp nhiều lần. Để tăng cường khả năng chống trầy xước và tạo vẻ ngoài bóng bẩy, Citizen đã áp dụng lớp phủ Duratect Platinum lên bề mặt vỏ.

Mặt kính đồng hồ sử dụng sapphire cong đôi với lớp phủ Clarity chống phản xạ, giúp người dùng dễ dàng quan sát mặt số ngay cả dưới ánh sáng mạnh. Khác với các phiên bản giấy Washi xanh hoặc xanh lá trước đây dùng dây kim loại, phiên bản giới hạn lần này đi kèm dây da cá sấu màu đen, tạo cảm giác cổ điển và trang trọng hơn.

Thông số kỹ thuật và tính khả dụng

Citizen AQ4090-08A vẫn duy trì các tiêu chuẩn bền bỉ như khả năng chống nước 10 ATM (100 mét), kim và cọc số có phủ dạ quang hỗ trợ xem giờ trong bóng tối. Mặt số còn được trang trí bằng biểu tượng chim đại bàng màu vàng – biểu tượng cho dòng sản phẩm cao cấp nhất của Citizen, cùng mặt sau được đánh số thứ tự riêng biệt cho từng chiếc trong tổng số 200 bản.

Theo thông báo mới nhất, những khách hàng đặt trước từ thời điểm này có thể nhận máy sớm nhất vào ngày 22/07, thay vì phải chờ đến tháng 8 như dự kiến ban đầu. Mức giá 2.995 USD được đánh giá là khá cạnh tranh cho một mẫu đồng hồ sở hữu cả vật liệu quý, kỹ thuật thủ công độc bản và bộ máy có độ chính xác hàng đầu thế giới.