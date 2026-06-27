Citizen ra mắt Nighthawk Eco-Drive CA0897-04H: Phong cách quân đội với tông màu xám tối giản Citizen bổ sung mẫu CA0897-04H vào dòng Nighthawk với thiết kế xám toàn thân và dây đeo nylon, kết hợp công nghệ Eco-Drive cùng khả năng kháng nước 200m ấn tượng.

Citizen vừa âm thầm bổ sung một biến thể mới vào dòng đồng hồ phi công Nighthawk huyền thoại với mã hiệu CA0897-04H. Phiên bản này mang đến diện mạo mang đậm tính kỹ thuật và quân sự hơn nhờ sự kết hợp giữa tông màu xám chủ đạo và dây đeo nylon bền bỉ.

Thiết kế lấy cảm hứng từ buồng lái máy bay quân sự

Dòng Nighthawk vốn là một phần quan trọng của bộ sưu tập Promaster kể từ cuối những năm 1980. Ngôn ngữ thiết kế của dòng này được vay mượn từ các bảng điều khiển trong buồng lái trực thăng quân sự, tạo nên một vẻ ngoài phức tạp nhưng đầy thực dụng. Mẫu CA0897-04H mới vẫn duy trì các đặc trưng cốt lõi như vòng xoay tính toán (tachymeter) ở viền trong, núm vặn dạng vít (screw-down crown) và khả năng kháng nước lên đến 200 mét.

Citizen CA0897-04H là một biến thể màu xám mới của dòng Nighthawk Eco-Drive chronograph đi kèm dây đeo nylon.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách thực hiện màu sắc. Thay vì lớp phủ IP đen thường thấy trên các mẫu Nighthawk gần đây, vỏ thép không gỉ 42 mm của CA0897-04H được xử lý tông màu xám mờ. Việc thay thế dây đeo kim loại bằng dây nylon màu xám không chỉ giúp giảm trọng lượng mà còn đưa mẫu đồng hồ này tiệm cận với phong cách "field watch" (đồng hồ dã chiến) hơn là một chiếc đồng hồ phi công bóng bẩy.

Sức mạnh từ bộ máy Eco-Drive B612

Bên trong Citizen CA0897-04H là bộ máy B612 Eco-Drive độc quyền. Đây là công nghệ chuyển hóa mọi nguồn sáng thành năng lượng, giúp đồng hồ hoạt động liên tục mà không bao giờ cần thay pin. Các tính năng kỹ thuật đáng chú ý bao gồm:

Chronograph: Đo giờ thể thao với độ chính xác 1/5 giây, thời gian đo tối đa 60 phút.

Đo giờ thể thao với độ chính xác 1/5 giây, thời gian đo tối đa 60 phút. Dual-time: Hiển thị song song định dạng 12/24 giờ, hỗ trợ theo dõi múi giờ thứ hai.

Hiển thị song song định dạng 12/24 giờ, hỗ trợ theo dõi múi giờ thứ hai. Lưu trữ năng lượng: Khả năng hoạt động bền bỉ trong bóng tối sau khi được sạc đầy.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Kích thước vỏ 42 mm Chất liệu vỏ Thép không gỉ (Grey-toned) Bộ máy B612 Eco-Drive (Năng lượng ánh sáng) Kháng nước 200 mét (20 bar) Loại dây Nylon màu xám Tính năng khác Lịch ngày, Chronograph 1/5 giây, Dual-time

Vị thế trong phân khúc và giá bán

Mẫu CA0897-04H mang lại một lựa chọn trầm mặc và thực dụng hơn so với người anh em CA0890-54H vốn sử dụng dây thép. Sự thay đổi về vật liệu dây đeo và màu sắc vỏ giúp chiếc đồng hồ này trở nên linh hoạt hơn trong các hoạt động ngoài trời và phối đồ hàng ngày.

Citizen CA0897-04H đặt cạnh mẫu CA0890-54H cũ hơn.

Mặc dù Citizen chưa công bố mức giá chính thức cho phiên bản này, nhưng dựa trên mẫu CA0890-54H đang có giá bán lẻ khoảng 350 - 375 USD (khoảng 8,9 - 9,5 triệu đồng), phiên bản dây nylon dự kiến sẽ có mức giá tương đương hoặc thấp hơn một chút, tạo ra sức cạnh tranh lớn trong phân khúc đồng hồ công cụ (tool watch) tầm trung.