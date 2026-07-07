Citizen Tsuyosa 60 ra mắt: Nâng cấp bộ máy Cal.8310 và mặt số Guilloché sang trọng Dòng Citizen Tsuyosa 60 vừa bổ sung hai biến thể mới NK0022-50A và NK0030-51X, nổi bật với họa tiết Guilloché và bộ máy Cal.8310 cung cấp 60 giờ dự trữ năng lượng. Sự xuất hiện của phiên bản 37mm hứa hẹn mang lại trải nghiệm đeo cân bằng hơn cho người dùng.

Citizen tiếp tục củng cố vị thế của dòng Tsuyosa trong phân khúc đồng hồ cơ giá rẻ bằng việc giới thiệu hai phiên bản mới tại thị trường Hong Kong. Hai mã hiệu NK0022-50A và NK0030-51X không chỉ mang đến sự thay đổi về thẩm mỹ với mặt số họa tiết Guilloché mà còn duy trì sức mạnh từ bộ máy Cal.8310 cải tiến, giải quyết bài toán về thời gian dự trữ năng lượng trên các dòng máy cơ phổ thông.

Hai mẫu Citizen Tsuyosa mới: NK0022-50A (trái) và NK0030-51X (phải).

Nâng cấp hiệu suất với bộ máy Cal.8310

Điểm khác biệt lớn nhất của dòng Tsuyosa 60 so với các phiên bản tiền nhiệm (thường sử dụng máy Cal.8210) chính là bộ máy Cal.8310. Đây là một bước tiến đáng kể về mặt kỹ thuật, nâng thời gian dự trữ năng lượng từ khoảng 40 giờ lên mức 60 giờ. Điều này cho phép người dùng có thể tháo đồng hồ vào tối thứ Sáu và đeo lại vào sáng thứ Hai mà không cần chỉnh lại giờ.

Bên cạnh đó, bộ máy này còn tích hợp tính năng "hacking stop" (dừng kim giây khi rút núm chỉnh giờ), một tính năng quan trọng giúp việc thiết lập thời gian đạt độ chính xác cao đến từng giây. Người dùng có thể quan sát toàn bộ chuyển động của bộ máy thông qua nắp lưng trong suốt (exhibition case back), một chi tiết luôn được đánh giá cao trên dòng Tsuyosa.

Nghệ thuật Guilloché và triết lý thiết kế mới

Thay vì sử dụng mặt số chải tia (sunray) hoặc sơn lì thông thường, Citizen đã áp dụng họa tiết Guilloché cho hai phiên bản mới. Đây là kỹ thuật trang trí bề mặt với các đường vân lặp đi lặp lại một cách tinh xảo, tạo ra hiệu ứng chiều sâu thị giác và sự thay đổi sắc thái theo góc nhìn mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào màu sắc.

Phiên bản NK0022-50A sở hữu vỏ thép không gỉ mạ vàng đi kèm mặt số Guilloché trắng, tạo nên vẻ ngoài cổ điển và sang trọng. Trong khi đó, mẫu NK0030-51X gây chú ý với mặt số màu xanh mòng két (teal) kết hợp cùng vỏ bạc truyền thống, mang lại hơi thở hiện đại và trẻ trung hơn.

Tối ưu kích thước cho trải nghiệm đeo linh hoạt

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong đợt ra mắt này là sự xuất hiện của phiên bản 37mm trên mẫu NK0030-51X. Trong khi đa số các mẫu Tsuyosa trước đây có kích thước 40mm, việc thu nhỏ xuống 37mm cùng độ dày chỉ 11,5mm là một phản hồi tích cực của Citizen đối với xu hướng đồng hồ cổ điển (vintage sizing) đang quay trở lại.

Kích thước này giúp chiếc đồng hồ trở nên cân đối hơn trên cổ tay trung bình của người châu Á, đồng thời tăng tính linh hoạt khi có thể kết hợp dễ dàng với cả trang phục công sở lẫn thường ngày. Cả hai phiên bản vẫn giữ nguyên thiết kế dây đeo tích hợp (integrated bracelet) đặc trưng, tạo sự liền mạch từ vỏ đến khóa cài.

Thông số kỹ thuật NK0022-50A NK0030-51X Kích thước vỏ 40 mm 37 mm Độ dày - 11,5 mm Chất liệu vỏ Thép không gỉ mạ vàng Thép không gỉ Mặt kính Sapphire Sapphire Bộ máy Cal.8310 (Automatic) Cal.8310 (Automatic) Dự trữ năng lượng 60 giờ 60 giờ Kháng nước 5 bar (50m) 5 bar (50m) Giá niêm yết 4.380 HKD (~558 USD) 3.980 HKD (~507 USD)

Đánh giá vị thế thị trường

Với mức giá dao động quanh khoảng 500 USD, Citizen Tsuyosa 60 tiếp tục là đối thủ nặng ký trong phân khúc đồng hồ cơ phổ thông. Việc nâng cấp lên kính Sapphire, bộ máy dự trữ năng lượng 60 giờ và hoàn thiện mặt số Guilloché cho thấy nỗ lực của Citizen trong việc nâng cấp giá trị sản phẩm mà vẫn giữ mức giá tiếp cận.

Hiện tại, hai mẫu sản phẩm này đã được niêm yết chính thức tại thị trường Hong Kong. Mặc dù kế hoạch phân phối toàn cầu chưa được xác nhận cụ thể, nhưng dựa trên sức hút của dòng Tsuyosa, giới mộ điệu kỳ vọng bộ đôi này sẽ sớm xuất hiện tại các thị trường quốc tế khác trong thời gian tới.