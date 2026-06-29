Claude Mythos 5 chính thức được cấp phép trở lại: Bước tiến mới của Anthropic tại thị trường Mỹ Chính phủ Mỹ đã nới lỏng lệnh hạn chế đối với Anthropic, cho phép siêu mô hình AI Claude Mythos 5 hoạt động trở lại dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt về an ninh quốc gia.

Sau hai tuần bị đình chỉ vì các lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia, hai mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất của Anthropic đã bắt đầu được mở lại quyền truy cập. Quyết định mới từ Chính phủ Mỹ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với Anthropic trong nỗ lực khẳng định vị thế trước các đối thủ lớn như OpenAI và Google.

Nới lỏng quyền truy cập cho các đối tác tin cậy

Anthropic vừa chính thức thông báo về việc Chính phủ Mỹ chấp thuận cho công ty phát hành trở lại mô hình Claude Mythos 5. Tuy nhiên, việc triển khai này không diễn ra đại trà mà chỉ giới hạn trong một nhóm tổ chức được xác định là "đáng tin cậy" tại Mỹ. Đây là động thái gỡ bỏ một phần lệnh đình chỉ quyền truy cập nghiêm ngặt đã được ban hành cách đây hai tuần.

Theo dữ liệu từ Reuters, trong giai đoạn đầu của đợt tái khởi động này, có hơn 100 doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu sẽ được cấp quyền sử dụng Mythos 5. Đáng chú ý, danh sách này bao gồm nhiều tập đoàn lớn thuộc nhóm Fortune 500, cho thấy nhu cầu cấp thiết về các giải pháp AI cao cấp trong khối doanh nghiệp Mỹ.

Mô hình Mythos 5 chỉ được cung cấp đến một số doanh nghiệp Mỹ thuộc diện "đối tác đáng tin cậy". Ảnh: Adobe Stock.

Nhìn lại lệnh đình chỉ khẩn cấp trong 90 phút

Trước đó, vào ngày 12/6, một sự kiện chưa từng có tiền lệ đã xảy ra khi Nhà Trắng gửi thông báo khẩn yêu cầu Anthropic gỡ bỏ hoàn toàn hai mô hình AI mới nhất là Fable 5 và Mythos 5 khỏi thị trường. Thời hạn thực thi chỉ trong vòng 90 phút, buộc công ty phải ngay lập tức chặn mọi quyền truy cập từ người dùng cá nhân đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Lý do được giới chức trách đưa ra là các hệ thống này tiềm ẩn những nguy cơ chưa được kiểm soát có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia. Quyết định đột ngột này đã gây ra sự xáo trộn lớn bên trong nội bộ Anthropic. Với đội ngũ hơn 3.000 nhân viên, các kênh thảo luận nội bộ của công ty liên tục quá tải bởi những yêu cầu làm rõ tình hình, trong khi ban lãnh đạo phải liên tục điều chỉnh các thông báo để ổn định tâm lý nhân sự.

Sức mạnh kỹ thuật vượt trội của thế hệ Claude 5

Việc Chính phủ Mỹ thận trọng với Claude Mythos 5 không phải là không có cơ sở, bởi đây là một trong những hệ thống AI mạnh mẽ nhất hiện nay. Theo bảng đánh giá hiệu năng do Anthropic công bố, bộ đôi Fable 5 và Mythos 5 đã thiết lập những tiêu chuẩn mới khi vượt qua các đối thủ cạnh tranh ở tất cả các chỉ số so sánh chính.

Để chứng minh năng lực, Anthropic đã sử dụng phiên bản Opus 4.8 làm mô hình tham chiếu. Kết quả cho thấy thế hệ thứ 5 có sự nhảy vọt về:

Khả năng xử lý tác vụ phức tạp: Tốc độ và độ chính xác trong việc giải quyết các vấn đề đa bước được cải thiện rõ rệt.

Tốc độ và độ chính xác trong việc giải quyết các vấn đề đa bước được cải thiện rõ rệt. Năng lực lập trình: Khả năng viết và tối ưu hóa mã nguồn vượt xa các phiên bản tiền nhiệm.

Khả năng viết và tối ưu hóa mã nguồn vượt xa các phiên bản tiền nhiệm. Mức độ thông minh tổng quát: Hiệu suất thực tế được đánh giá là vượt trội so với nhiều giải pháp tương đương từ OpenAI và Google.

Hiện tại, dù lệnh hạn chế đã được nới lỏng, nhưng việc kiểm soát chặt chẽ đối tượng sử dụng cho thấy các cơ quan quản lý vẫn đang duy trì sự giám sát gắt gao đối với các siêu mô hình AI có khả năng tác động lớn đến xã hội và an ninh.