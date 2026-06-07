CLB Công an Hà Nội chiêu mộ Damia Sabater: Mảnh ghép đẳng cấp cho tham vọng châu lục Đội bóng ngành công an chính thức kích hoạt thương vụ Damia Sabater, cựu tiền vệ Mallorca. Sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ nâng tầm tuyến giữa của CAHN trước thềm vòng play-off AFC Champions League Elite.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) vừa chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Damia Sabater, một động thái khẳng định tham vọng lớn của đội bóng trong mùa giải 2026/27. Tiền vệ người Tây Ban Nha, với bản CV ấn tượng từ các sân cỏ La Liga, được xem là hạt nhân mới trong sơ đồ chiến thuật của HLV Alexandre Polking.

Sự bổ sung chiến lược cho tuyến giữa

Trên các nền tảng truyền thông, CAHN đã ra mắt tân binh bằng một video chuyên nghiệp kèm thông điệp: "Bản lĩnh từ trải nghiệm, đẳng cấp từ sự điềm tĩnh. Sẵn sàng cho hành trình chinh phục những vinh quang mới". Điều này cho thấy sự kỳ vọng cực lớn mà ban lãnh đạo đội bóng đặt vào cầu thủ sinh năm 1996.

Sabater gia nhập CLB CAHN. Ảnh: Fanpage CLB CAHN.

Damia Sabater sở hữu chiều cao 1,77 m và được Transfermarkt định giá khoảng 250.000 euro. Anh không chỉ đơn thuần là một tiền vệ đánh chặn mà còn là mẫu cầu thủ điều tiết (regista) hiện đại. Sabater có khả năng tổ chức lối chơi từ phần sân nhà, đồng thời sẵn sàng dâng cao đảm nhận vai trò hộ công nhờ nhãn quan chiến thuật sắc bén và kỹ năng phân phối bóng chuẩn xác.

DNA Tây Ban Nha và kinh nghiệm thực chiến

Trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng của Mallorca, Sabater đã kinh qua những môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất. Anh từng ra mắt Segunda Division (Giải Hạng Nhì Tây Ban Nha) và góp công không nhỏ giúp Mallorca giành quyền thăng hạng. Việc từng khoác áo các đội tuyển U16 và U17 Tây Ban Nha là minh chứng cho nền tảng kỹ thuật cơ bản đạt chuẩn châu Âu.

Bên cạnh đó, hành trình thi đấu tại Espanyol B hay gần nhất là Metaloglobus Bucharest (Romania) đã giúp tiền vệ này tích lũy được sự lỳ lợm và khả năng thích nghi với nhiều phong cách chơi bóng khác nhau. Đối với một đội bóng ưu tiên kiểm soát bóng như CAHN, tư duy của một cầu thủ gốc Tây Ban Nha như Sabater được dự báo sẽ khớp nối hoàn hảo với triết lý của HLV Polking.

Chìa khóa cho đấu trường châu Á

Việc kích hoạt "bom tấn" này ngay đầu kỳ chuyển nhượng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của CAHN cho lịch thi đấu dày đặc phía trước. Đáng chú ý nhất là trận play-off tranh vé dự vòng bảng AFC Champions League Elite vào ngày 11/8 tới.

Đối thủ của đại diện Việt Nam là Adelaide United, một đội bóng mạnh đến từ giải VĐQG Australia (A-League) với lối chơi thiên về thể lực và tốc độ. Trong bối cảnh đó, sự điềm tĩnh và khả năng thoát pressing của Sabater sẽ là yếu tố then chốt giúp CAHN kiểm soát khu trung tuyến, tạo tiền đề cho những pha dàn xếp tấn công sắc sảo.

Nhìn chung, Damia Sabater không chỉ là một tân binh đơn thuần, mà là lời khẳng định về vị thế của CAHN trên bản đồ bóng đá khu vực. Màn ra mắt của anh tại sân Hàng Đẫy đang được người hâm mộ thủ đô chờ đợi hơn bao giờ hết.