CLB Công an TP.HCM chiêu mộ tiền đạo Jason Cummings, cựu tuyển thủ dự World Cup 2022 Câu lạc bộ Công an TP.HCM chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo Jason Cummings, chân sút từng cùng tuyển Australia tranh tài tại World Cup 2022.

Tối 12/8, câu lạc bộ Công an TP.HCM đã chính thức kích nổ bom tấn trên thị trường chuyển nhượng khi công bố bản hợp đồng chất lượng mang tên Jason Cummings. Tiền đạo sinh năm 1995 mang hai quốc tịch Scotland và Australia, sở hữu bản lý lịch thi đấu vượt trội so với mặt bằng chung của các ngoại binh từng đến với giải vô địch quốc gia V-League.

Công an TP.HCM chính thức chiêu mộ Jason Cummings. Ảnh: CLB Công an TP.HCM

Bản lý lịch chất lượng và kỷ lục ấn tượng tại A-League

Bên cạnh danh tiếng, Jason Cummings còn cập bến V-League với hành trang là phong độ săn bàn đỉnh cao ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điểm sáng lớn nhất trong sự nghiệp của chân sút 29 tuổi gắn liền với giai đoạn khoác áo Central Coast Mariners tại giải vô địch quốc gia Australia (A-League).

Ở mùa giải 2022/23, Cummings thi đấu bùng nổ khi ghi tới 20 bàn thắng, qua đó thiết lập kỷ lục về số pha lập công trong một mùa giải của câu lạc bộ. Cao trào trong màn trình diễn của anh là trận chung kết A-League 2023, nơi tiền đạo này lập một cú hat-trick xuất thần giúp Central Coast Mariners vùi dập đối thủ với tỷ số 6-1 để bước lên ngôi vô địch, đồng thời ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Sau 18 tháng chơi bóng tại Australia, anh khép lại hành trình với hiệu suất đáng nể: 31 bàn thắng sau 50 lần ra sân.

Từ đấu trường World Cup đến biệt danh "The Joker"

Không chỉ để lại dấu ấn ở cấp độ câu lạc bộ, đỉnh cao sự nghiệp của Cummings chính là việc ghi tên mình vào danh sách đội tuyển Australia tham dự World Cup 2022. Tại giải đấu diễn ra ở Qatar, anh đã được trao cơ hội vào sân từ băng ghế dự bị ngay trong trận ra quân đối đầu với đội tuyển Pháp.

Ngoài năng lực chuyên môn đã được khẳng định qua thời gian thi đấu tại Anh và Scotland trong màu áo Hibernian, Nottingham Forest, Rangers hay Luton Town, Cummings còn nổi tiếng là một cá tính độc đáo. Với biệt danh "The Joker", tiền đạo này luôn biết cách thu hút sự chú ý bằng phong cách ăn mừng đặc trưng và tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết. Trước khi chuyển sang V-League, anh từng có thời gian chinh chiến tại giải VĐQG Ấn Độ trong màu áo Mohun Bagan theo bản hợp đồng kéo dài 3 năm.

Lời giải cho hàng công của CLB Công an TP.HCM

Sự xuất hiện của Jason Cummings - người sở hữu kinh nghiệm phong phú từ bóng đá Anh, Scotland cho đến A-League và World Cup - hứa hẹn mang lại cú hích lớn về mặt chuyên môn cho đại diện TP.HCM. Việc chiêu mộ chân sút đẳng cấp này, kết hợp cùng bản hợp đồng Lenn-Minh Tran được công bố trước đó ít ngày, cho thấy tham vọng rất lớn của đội bóng trong việc nâng cấp lực lượng nhằm cạnh tranh các danh hiệu cao quý ở mùa giải mới.