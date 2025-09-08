Đời sống CLB Doanh nhân 2030 trao thư viện và học bổng cho học sinh bản Tân Lập Chiều 9/8, tại Trường Tiểu học và THCS Vừ A Dính ở bản Tân Lập, xã Quảng Tân (Lâm Đồng), Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 (TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức trao tặng thư viện và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 trao học bổng cho học sinh trên địa bàn

Thư viện được Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân 2030 đầu tư với tổng trị giá trên 2,2 tỷ đồng. Thư viện được trang bị sách, báo, tài liệu học tập và các thiết bị cần thiết, tạo không gian đọc sách, khám phá tri thức cho học sinh vùng cao.

Ngoài ra, 100 suất học bổng cũng được CLB trao tặng cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Những suất học bổng là sự hỗ trợ thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

CLB Doanh nhân 2030 bàn giao thư viện

Dịp này, CLB còn trao hơn 1.200 phần quà gồm: áo mới, cặp sách, dụng cụ học tập cho toàn bộ học sinh nhà trường, góp phần giúp các em vui bước vào năm học mới.

Hoạt động ý nghĩa trên thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, chung tay cùng cộng đồng hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa vượt khó vươn lên trong học tập.