CLB Thanh Hóa xin trả đội bóng cho tỉnh, HLV Thái Lan e ngại sức mạnh của tuyển Việt Nam CLB Thanh Hóa xin trả đội bóng cho tỉnh do bế tắc tài chính, trong khi HLV Thái Lan khẳng định tuyển Việt Nam là ứng viên số một tại ASEAN Cup 2026 sắp tới.

Bóng đá Việt Nam ngày 15/7 chứng kiến những mảng màu đối lập đầy kịch tính. Trong khi đội tuyển quốc gia đang nhận được sự nể trọng lớn từ các đối thủ khu vực trước thềm ASEAN Cup 2026, thì tại sân chơi quốc nội, một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất đang phải đối mặt với bài toán sinh tồn.

Đội tuyển Việt Nam về nước sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. (Ảnh: VFF)

Khủng hoảng tại xứ Thanh: Khi niềm tự hào đứng trước vực thẳm

Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, đơn vị chủ quản của CLB Thanh Hóa, vừa chính thức gửi văn bản báo cáo về tình trạng bế tắc tài chính và đề nghị trả lại đội bóng cho tỉnh Thanh Hóa. Đây là thông tin gây sốc nhưng đã được dự báo từ trước, sau một giai đoạn dài đội bóng rơi vào khủng hoảng không thể tháo gỡ.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ tháng 8/2025, thời điểm ông Cao Tiến Đoan – Chủ tịch CLB đồng thời là Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á – bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về các vi phạm kế toán. Kể từ đó, dòng tiền duy trì hoạt động của đội bóng bị đứt đoạn hoàn toàn, đẩy CLB vào tình cảnh nợ lương và thiếu hụt kinh phí hoạt động trầm trọng, đe dọa trực tiếp đến suất tham dự V-League mùa tới.

Nhận định bất ngờ từ HLV trưởng đội tuyển Thái Lan

Trái ngược với sự ảm đạm ở cấp CLB, đội tuyển Việt Nam lại đang nhận được những đánh giá rất cao từ các đối thủ lớn. Trong ngày hội quân của đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, HLV trưởng Anthony Hudson đã đưa ra những nhận định đầy thận trọng về sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Ông Anthony Hudson thẳng thắn thừa nhận Thái Lan không phải là ứng viên số một cho chức vô địch năm nay. Theo chiến lược gia này, đội tuyển Việt Nam mới là cái tên sáng giá nhất nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp. Việt Nam đã chủ động tạm dừng giải quốc nội từ sớm để các cầu thủ có 3-4 tuần tập trung hoàn toàn cho đội tuyển.

HLV Anthony Hudson đánh giá cao đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thairath.

"Tôi nghĩ chúng ta không thể xem thường đội tuyển Việt Nam. Họ đã triệu tập những quân bài tốt nhất và có thời gian chuẩn bị rất dài. Việc tôi nói như vậy không phải để gây áp lực cho đối thủ, mà là cái nhìn khách quan dựa trên thực tế chuẩn bị của các đội bóng", HLV Hudson chia sẻ với truyền thông Thái Lan.

Lộ trình chinh phục ASEAN Cup 2026 và biến động nhân sự

Về kế hoạch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu quan trọng với Myanmar vào ngày 18/7. Sau đó, vào sáng ngày 20/7, toàn đội sẽ chính thức lên đường sang Thái Lan để bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vương khu vực.

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