Thông tin CLB Tình Người và những giá trị vẫn được tiếp nối Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các gia đình Trí tuệ Tình Người – những thành viên thuộc CLB Tình Người - đã tổ chức thăm hỏi, trao hơn 100 suất quà tới các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam). Từ một hoạt động tri ân giản dị, hành trình sẻ chia được gây dựng trong nhiều năm tiếp tục được nối dài bằng những việc làm thiết thực.

Ngày 27/7 hàng năm là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Gần tám thập kỷ qua, Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn trở thành dịp để truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" được gìn giữ và lan tỏa thông qua những hành động cụ thể.

Mỗi dịp tháng Bảy, trên khắp cả nước, nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân lại tổ chức các hoạt động tri ân với nhiều hình thức khác nhau: thăm hỏi gia đình chính sách, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, trao quà tới thương binh, bệnh binh hay triển khai các chương trình an sinh xã hội dành cho người có công. Dù quy mô khác nhau, những hoạt động ấy đều hướng đến việc bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hòa chung tinh thần đó, mới đây, các gia đình Trí tuệ Tình Người - những thành viên CLB Tình Người trước đây - đã đến thăm và trao 104 suất quà tới các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam). Không có những nghi thức cầu kỳ, chương trình diễn ra trong không khí ấm cúng với những lời hỏi thăm, những cái bắt tay chân thành và sự tri ân được gửi gắm qua từng phần quà.

Hoạt động này cũng gợi nhắc về một hành trình cộng đồng đã được gây dựng trong nhiều năm trước đây. Khi còn hoạt động, CLB Tình Người từng triển khai nhiều chương trình nhân đạo tại nhiều địa phương trên cả nước, từ chăm lo Tết cho người nghèo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, xây dựng nhà nhân đạo, giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai đến các chương trình hướng về biển đảo và tri ân người có công với cách mạng. Những hoạt động ấy đã tạo nên một tinh thần sẻ chia, để nhiều thành viên tiếp tục gìn giữ ngay cả khi CLB không còn hoạt động như trước.

Không dừng lại ở một hoạt động tri ân nhân dịp 27/7, chương trình còn cho thấy sự tiếp nối của những giá trị cộng đồng từng được vun đắp qua nhiều năm với mong muốn tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng vẫn được duy trì bằng những việc làm thiết thực.

Những đóng góp của CLB Tình Người trong giai đoạn trước đây cũng từng được ghi nhận thông qua nhiều hình thức khen thưởng của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo. Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã nhiều lần trao tặng Bằng khen và danh hiệu "Tấm lòng vàng nhân đạo" cho CLB. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị cùng nhiều địa phương cũng ghi nhận những đóng góp của CLB thông qua các bằng khen, giấy chứng nhận đối với các chương trình an sinh xã hội và hoạt động nhân đạo.

Những chương trình tri ân rồi sẽ khép lại, nhưng giá trị của lòng biết ơn không dừng ở một ngày kỷ niệm. Khi vẫn còn những con người âm thầm tiếp nối những điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể, những giá trị được gây dựng từ quá khứ vẫn sẽ tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hôm nay. Đó cũng là ý nghĩa bền vững nhất của sự tri ân.