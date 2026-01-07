Ông Nguyễn Văn Bình (Hà Nội) hỏi, trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, một nhà thầu có được đồng thời thực hiện cả việc lập nhiệm vụ khảo sát và thực hiện khảo sát xây dựng hay không, nếu vẫn tuân thủ đầy đủ quy trình phê duyệt nhiệm vụ khảo sát trước khi triển khai?

Ông Bình đã tham khảo khoản 2 Điều 30 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP thì thấy quy định nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế thì chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực để lập nhiệm vụ khảo sát.

Tuy nhiên, Luật Đấu thầu năm 2023 (khoản 2 Điều 6) chưa quy định rõ việc nhà thầu lập nhiệm vụ khảo sát có phải độc lập với nhà thầu thực hiện khảo sát hay không.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Đấu thầu (khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15), hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp có quy định khác nhau về đấu thầu giữa Luật này và luật khác được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều này.

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 79 và điểm a khoản 3 Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nhà thầu được dự kiến chỉ định thầu hoặc được đề nghị chỉ định thầu khi có tư cách hợp lệ quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và i khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu. Trường hợp pháp luật có liên quan quy định nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng phải độc lập với các tổ chức, cá nhân khác thì phải tuân thủ quy định đó.

Theo đó, nhà thầu được chỉ định thầu phải đáp ứng về tư cách hợp lệ theo quy định nêu trên.