Cơ chế kinh tế sau quà tặng ảo TikTok Live: Vì sao livestream vi phạm vẫn thu về hàng trăm triệu? Hệ thống quà tặng ảo trên TikTok Live vận hành qua mô hình chuyển đổi Xu - Kim cương phức tạp. Mặc dù có các chế tài kiểm duyệt, tính chất giao dịch thời gian thực vẫn tạo ra kẽ hở giúp các phiên livestream vi phạm tích lũy doanh thu lớn.

Hệ thống quà tặng ảo trên TikTok Live là cơ chế thương mại hóa thời gian thực, cho phép người dùng chuyển đổi tiền thật thành vật phẩm ảo để ủng hộ nhà sáng tạo. Tuy nhiên, độ trễ giữa tốc độ giao dịch vi mô của khán giả và khả năng xử lý của công cụ kiểm duyệt đã tạo ra kẽ hở doanh thu lớn, ngay cả với các phiên phát sóng vi phạm quy định nền tảng.

Mô hình chuyển đổi dòng tiền: Từ Xu tiền thật đến Kim cương ảo

Khác biệt với các mô hình quảng cáo truyền thống dựa trên lượt xem, TikTok Live vận hành một hệ sinh thái kinh tế riêng biệt thông qua đơn vị tiền tệ nội bộ là Xu TikTok (TikTok Coin). Người dùng nạp tiền thật để sở hữu Xu thông qua các cổng thanh toán trực tiếp hoặc các kho ứng dụng di động như App Store và Google Play.

TikTok cung cấp các gói Xu cho người dùng. Ảnh chụp màn hình.

Số Xu này được sử dụng để mua các vật phẩm ảo gửi tặng người phát sóng trong suốt thời gian diễn ra phiên trực tiếp. Giá trị quà tặng được phân cấp từ các biểu tượng nhỏ có giá vài trăm đồng đến những vật phẩm đắt giá như "Sư tử" (34.000 xu, tương đương khoảng 11 triệu đồng) hay "Vũ trụ TikTok" (44.999 xu, tương đương khoảng 14,7 triệu đồng).

Giá xu của một số quà tặng ảo trên TikTok Live. Ảnh chụp màn hình

Khi nhà sáng tạo nhận quà, thuật toán của TikTok sẽ tự động quy đổi giá trị này thành Kim cương (Diamond) tích lũy trong tài khoản cá nhân. Đây là chỉ số kỹ thuật quyết định số tiền thực tế mà người phát sóng có thể rút về ngân hàng. Tuy nhiên, doanh thu cuối cùng phải trải qua bước khấu trừ chi phí dịch vụ của TikTok cũng như tỷ lệ chiết khấu từ các nền tảng phân phối ứng dụng.

Kẽ hở giao dịch thời gian thực trong các phiên phát sóng vi phạm

Thực tế vận hành cho thấy tốc độ dòng tiền trong các phiên livestream có thể tăng trưởng theo cấp số nhân trong thời gian rất ngắn. Trong một trường hợp điển hình vào tối 5/8, phiên phát sóng trực tiếp thu hút hàng triệu lượt xem và hơn 84.000 tài khoản tham gia gửi quà, giúp chủ tài khoản thu về hơn 512.000 lượt theo dõi mới chỉ sau vài giờ.

Đáng chú ý, dù phiên livestream chứa nội dung bị đánh giá vi phạm thuần phong mỹ tục, Nghị định 147 về quản lý dịch vụ Internet và Nghị định 174 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, hàng chục nghìn giao dịch vi mô vẫn diễn ra liên tục trước khi hệ thống can thiệp. Nguồn thu ước tính đạt từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng do hiệu ứng đám đông và tương tác dồn dập từ khán giả.

Chính đặc tính không thể hoàn trả của các giao dịch quà tặng ảo theo điều khoản TikTok khiến doanh thu bị giữ lại trong hệ thống ngay cả khi phiên phát sóng bị ngắt đột ngột do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Cơ chế kiểm soát rủi ro và điều kiện rút tiền của TikTok

Để hạn chế việc trục lợi từ nội dung độc hại, TikTok thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt đối với tài khoản muốn bật tính năng nhận quà LIVE. Người dùng phải đủ từ 18 tuổi trở lên, hoạt động ở khu vực được hỗ trợ và duy trì hồ sơ không có vi phạm nghiêm trọng. Đối với tính năng nhận quà qua video đăng tải, tài khoản còn cần đạt tối thiểu 10.000 người theo dõi và có thời gian hoạt động trên 30 ngày.

Quan trọng hơn, việc sở hữu Kim cương không đồng nghĩa với việc giao dịch tài chính đã hoàn tất. TikTok quy định hệ thống kiểm toán tự động có quyền điều chỉnh, giảm số lượng Kim cương hoặc đóng băng khoản thưởng thuộc chương trình Rewards nếu phát hiện số dư này đến từ các hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ, Nguyên tắc cộng đồng hoặc Chính sách vật phẩm ảo.

Mặc dù hệ thống có cơ chế chế tài như cảnh báo, tạm khóa tính năng phát sóng hoặc cấm tài khoản vĩnh viễn đối với hành vi tái phạm, thách thức lớn nhất của nền tảng hiện nay vẫn là tối ưu hóa công cụ kiểm duyệt tự động nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi tài chính trước khi giao dịch thực tế diễn ra.